Người nổi tiếng dạy con quản lý tài chính như thế nào?

Điểm thú vị là không ai chọn cách giảng giải bằng những bài học khô khan. Thay vào đó, họ đều để con được trải nghiệm, được tự kiếm phần thưởng, tự tiết kiệm và tập làm quen với việc đưa ra quyết định chi tiêu đầu tiên trong đời.

Trong bối cảnh trẻ em ngày nay tiếp xúc với tiêu dùng từ rất sớm nhưng chưa thực sự hiểu được giá trị của đồng tiền, cũng như ít có cơ hội trực tiếp quản lý tiền bạc, nhiều phụ huynh bắt đầu nhận ra rằng giáo dục tài chính không nên đợi đến tuổi trưởng thành. Những bài học đầu tiên về tiền có thể bắt đầu rất sớm ngay từ những công việc nhỏ nhất trong gia đình.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều gia đình tìm đến những công cụ giúp trẻ thực hành tài chính theo cách trực quan hơn. Trong số đó, bộ giải pháp VIB Junior Banking - Ngân hàng cho con tiên phong tại Việt Nam, được xây dựng xoay quanh ba mục tiêu: giúp trẻ hiểu giá trị đồng tiền, hình thành thói quen tiết kiệm và từng bước học cách chi tiêu có trách nhiệm.

CEO Nguyễn Hải Yến: Dạy con hiểu rằng tiền đi cùng giá trị

Là CEO của một chuỗi thời trang trẻ em, chị Hải Yến cho rằng điều quan trọng không phải là cho con bao nhiêu tiền tiêu vặt, mà là dạy con hiểu tiền đến từ đâu. Theo chị, nhiều cha mẹ sẵn sàng cho con tiền nhưng lại bỏ qua bài học nền tảng về giá trị của lao động. Vì vậy, từ khi các con còn nhỏ, chị đã chủ động kể những câu chuyện đời thường để giúp con hiểu rằng tiền là kết quả của lao động, trách nhiệm và sự tử tế. Tuy nhiên, những câu chuyện chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi trẻ được trải nghiệm.

Gần đây, chị Hải Yến cho con sử dụng không gian tài chính số Maxtopia trên Max app thuộc bộ giải pháp VIB Junior Banking. Thông qua ứng dụng, chị giao cho con những nhiệm vụ phù hợp với lứa tuổi như tự dọn phòng, hoàn thành bài tập hè hoặc tham gia các hoạt động học tập về tài chính. Mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ mang lại điểm thưởng để con tích lũy.

Theo chị, cơ chế này giúp trẻ hiểu một nguyên tắc rất quan trọng: phần thưởng không đến một cách ngẫu nhiên mà luôn gắn với nỗ lực bỏ ra. Đó cũng là những bài học đầu tiên về giá trị đồng tiền.

Doanh nhân Nguyễn Hà Linh: Để con nhìn thấy sức mạnh của tiết kiệm

Là người sáng lập cộng đồng Nghiện Nhà và điều hành nhiều doanh nghiệp cùng lúc, chị Hà Linh có một góc nhìn khác. Chị thừa nhận bản thân kiếm được tiền từ khá sớm nhưng lại không được trang bị đầy đủ kiến thức về tiết kiệm và đầu tư. Chính những trải nghiệm đó khiến chị đặc biệt chú trọng việc xây dựng tư duy tài chính cho con ngay từ nhỏ. Theo chị, khó khăn lớn nhất khi dạy trẻ tiết kiệm là làm sao để biến một khái niệm vốn khá trừu tượng trở nên dễ hiểu và đủ hấp dẫn với trẻ.

Một trong những điều chị tâm đắc ở VIB Junior Banking là tính năng tiết kiệm trực tuyến Future Savings. Thay vì bỏ tiền vào heo đất truyền thống, với “heo đất online” Future Saving, con được nhìn thấy số tiền tích lũy của mình lớn dần lên mỗi ngày ngay trên ứng dụng. Sổ tiết kiệm này do bố mẹ mở cho con, có thể bắt đầu chỉ từ 100.000 đồng, với mức lãi suất hấp dẫn lên đến 8,5%/năm.

Đặc biệt, việc nhìn thấy sự tăng trưởng của khoản tiết kiệm sẽ giúp bài học về tính kiên trì trở nên cụ thể hơn. Trẻ hiểu rằng những mục tiêu lớn thường được tạo nên từ rất nhiều bước nhỏ và những thói quen tích lũy đều đặn.

Gia đình Cam Cam: Trao quyền cho con trong một giới hạn an toàn

Mẹ bé Cam (gia đình Cam Cam) chia sẻ rằng thay vì để mùa hè trôi qua cùng điện thoại hay máy tính bảng, chị muốn con học một kỹ năng có thể theo con suốt cuộc đời: quản lý tài chính cá nhân. Chị nhận ra bé Cam thường lăn tăn mỗi khi tiêu tiền của bố mẹ, nên muốn tìm cách để con có nguồn tích lũy của riêng mình, rồi tự quản lý và chi tiêu để hiểu hơn giá trị của đồng tiền. Quan niệm của gia đình Cam Cam là tuổi nhỏ làm việc nhỏ, nhưng hiểu về tài chính từ sớm sẽ giúp con tự tin và bố mẹ an tâm hơn.

Giải pháp mà gia đình lựa chọn là Junior Smart Card – chiếc thẻ ghi nợ đứng tên con trong hệ sinh thái VIB Junior Banking. Từ khoản tiền tích lũy hoặc điểm thưởng đã có, bé Cam có thể tự thanh toán cho những món đồ phù hợp dưới sự giám sát của bố mẹ. Quan trọng hơn, mỗi lần sử dụng thẻ đều là một cơ hội để con học cách phân biệt giữa điều mình "muốn" và điều mình "cần".

Do là thẻ ghi nợ được kiểm soát bởi hạn mức do phụ huynh thiết lập, trẻ vẫn có không gian trải nghiệm sự tự chủ nhưng trong phạm vi an toàn. Chính khoảnh khắc con tự tin nói "để con tính tiền nha mẹ" cũng là lúc bài học về chi tiêu thông minh trở nên sống động hơn bất kỳ lời giảng giải nào.

Trong bối cảnh giáo dục tài chính ngày càng được xem là một kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21, bộ giải pháp tài chính số VIB Junior Banking không chỉ là công cụ giúp cha mẹ quản lý dòng tiền, tích lũy và tối ưu chi tiêu mà còn biến những bài học tài chính khô khan thành trải nghiệm gần gũi hơn với con trẻ.

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để bắt đầu, và các gia đình mở tài khoản Maxtopia cho con trong giai đoạn này sẽ nhận được voucher học bổng MindX trị giá 500.000 đồng. Đặc biệt, vào 20h thứ Năm hằng tuần, VIB tổ chức cuộc thi "Đường lên đỉnh Maxtopia" theo hình thức thi đấu nhanh trên Max app với tổng kho voucher quà tặng lên tới 100 triệu đồng đến hết ngày 16/7. Đồng thời, khách hàng mở tiết kiệm Future Savings từ 50 triệu đồng trên Max app cũng sẽ nhận ngay 1 vé xem phim CGV.

Hãy để mùa hè của con trôi qua thật bổ ích và thú vị với bộ giải pháp Junior Banking của VIB.