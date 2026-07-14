SHB nhận 4 giải thưởng lớn tại Asian Banking & Finance Awards 2026

Với hệ thống giải thưởng ABF Retail Banking Awards 2026, SHB được trao giải "Sáng kiến cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc" và "Sáng kiến giải pháp thanh toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc". Trong khi đó, tại hệ thống ABF Wholesale Banking Awards 2026, ngân hàng được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng là "Chương trình ESG tiêu biểu tại Việt Nam" và "Ngân hàng chuyển đổi số của năm tại Việt Nam".

Các giải thưởng này được bình chọn bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia đến từ các công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới như PwC, Deloitte, EY và Bain & Company.

Theo đại diện SHB, việc được vinh danh với 4 giải thưởng tại Asian Banking & Finance Awards 2026 là minh chứng rõ nét cho hành trình chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện của Ngân hàng trong những năm qua. Thành tựu này phản ánh chiến lược phát triển ngân hàng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời thúc đẩy tài chính xanh và các sáng kiến ESG, khẳng định vị thế Ngân hàng TMCP tư nhân TOP 5 Việt Nam.

"Trong giai đoạn mới, SHB sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực số hóa và tối ưu trải nghiệm khách hàng, qua đó gia tăng hiệu quả phục vụ nền kinh tế. Với định hướng trở thành "Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới", SHB cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và đóng góp tích cực vào sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", đại diện SHB nhấn mạnh.

Giải pháp tài chính toàn diện cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa

SHB được vinh danh với hai giải thưởng "Sáng kiến cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc" và "Sáng kiến giải pháp thanh toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất sắc", ghi nhận các sáng kiến nổi bật trong việc mở rộng tiếp cận tín dụng và thúc đẩy thanh toán số cho hộ kinh doanh, SME (doanh nghiệp nhỏ và vừa) và Micro SME (doanh nghiệp siêu nhỏ) tại Việt Nam.

Ở mảng tín dụng, SHB phát triển mô hình cho vay dựa trên dữ liệu dành cho khách hàng SME và Micro SME, khai thác dữ liệu giao dịch từ hệ sinh thái thanh toán gồm tài khoản thanh toán, QR và Loa thanh toán SHB. Thay vì phụ thuộc hồ sơ tài chính truyền thống, ngân hàng ứng dụng dữ liệu dòng tiền theo thời gian thực để đánh giá năng lực tín dụng, qua đó phản ánh chính xác hoạt động kinh doanh thực tế của khách hàng.

Trọng tâm giải pháp là thấu chi vốn lưu động tín chấp, cho phép khách hàng tiếp cận vốn nhanh qua quy trình số hóa hoàn toàn, với thời gian phê duyệt chỉ trong vài giờ khi dữ liệu được xác thực đầy đủ. Bên cạnh đó, SHB cũng cung cấp các sản phẩm cho vay có tài sản bảo đảm với điều kiện linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực tài chính.

SHB cung cấp giải pháp toàn diện, đồng hành cùng hộ kinh doanh, SME, Micro SME trong kỷ nguyên số

Song song với đó, ở mảng thanh toán, SHB triển khai giải pháp tích hợp dành cho tiểu thương và hộ kinh doanh, kết hợp tài khoản thanh toán, QR và Loa thanh toán SHB nhằm tối ưu hóa quản lý dòng tiền và thúc đẩy thanh toán số. Loa thanh toán cho phép "nghe thấy tiền về" ngay khi giao dịch thành công, giúp xác nhận tức thời, giảm sai sót và tăng tính minh bạch trong vận hành.

Giải pháp đang được đón nhận rộng rãi bởi các tiểu thương tại chợ truyền thống, hộ kinh doanh cá thể và cửa hàng bán lẻ, với tiềm năng tăng trưởng lớn trên phạm vi toàn quốc. Bên cạnh chức năng thanh toán, hệ thống có thể dễ dàng tích hợp với các dịch vụ tài chính và công cụ quản lý kinh doanh khác như theo dõi doanh thu, phần mềm quản lý bán hàng hay hóa đơn điện tử, góp phần nâng cao tính minh bạch của dòng tiền.

Huy động nguồn vốn ESG quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam

Trong năm 2025, SHB liên tiếp huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG (môi trường – xã hội – quản trị) với tổng quy mô 600 triệu USD. Cả hai giao dịch đều ghi nhận mức quan tâm cao từ thị trường quốc tế: Khối lượng đăng ký tham gia vượt hạn mức chào mời ban đầu, qua đó SHB thực hiện quyền chọn tăng quy mô huy động (greenshoe) để tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn và đáp ứng nhu cầu tài trợ các dự án xanh.

Thành công này khẳng định uy tín của SHB trên thị trường tài chính quốc tế, đồng thời góp phần giúp ngân hàng được vinh danh với giải thưởng "Chương trình ESG tiêu biểu tại Việt Nam", ghi nhận những nỗ lực trong triển khai chiến lược phát triển bền vững.

Chuỗi giao dịch thu hút tổng cộng 26 định chế tài chính quốc tế tham gia, phản ánh sức hấp dẫn và uy tín của SHB đối với cộng đồng các nhà đầu tư/định chế cho vay quốc tế, đồng thời cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh của dòng vốn toàn cầu vào các giao dịch đáp ứng tiêu chí ESG tại Việt Nam.

Đáng chú ý, khoản vay hợp vốn ESG năm 2025 được 5 tổ chức đồng thu xếp và bảo lãnh (MLABU) gồm: Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), CTBC Bank, First Abu Dhabi Bank (FAB), Mashreq Bank và State Bank of India (SBI) - đều là những định chế tài chính quốc tế uy tín. Việc các định chế đầu mối đảm nhiệm vai trò đồng thu xếp và bảo lãnh thể hiện mức độ tự tin cao của các ngân hàng hàng đầu vào sức hấp dẫn của thương vụ, năng lực triển khai của SHB và khả năng thu hút sự tham gia rộng rãi của các nhà đầu tư quốc tế.

Việc huy động 600 triệu USD từ thị trường nước ngoài giúp SHB tăng cường nguồn vốn ngoại tệ trung và dài hạn, mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia.

Ngân hàng chuyển đổi số của năm tại Việt Nam

Giải thưởng "Ngân hàng chuyển đổi số của năm tại Việt Nam" ghi dấu những bước tiến nổi bật trong hành trình chuyển đổi số mạnh mẽ toàn diện, lấy khách hàng làm trung tâm của SHB. Bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, SHB chủ động đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng trên hành trình chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy tài chính số, tiêu dùng số và đóng góp thiết thực vào mục tiêu hiện đại hóa, số hóa nền kinh tế Việt Nam.

Ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong vận hành, đồng thời phát triển các nền tảng số thế hệ mới như SHB SAHA, SHB Corporate cùng hệ sinh thái giải pháp thanh toán thông minh dành cho trường học, bệnh viện và đơn vị hành chính công. Những sáng kiến này không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt mà còn góp phần mở rộng hệ sinh thái số và gia tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại.

Xác định công nghệ là một trong những trụ cột chiến lược, SHB đang triển khai mô hình "Future Bank" với định hướng "5 First": Data & AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First, tạo nền tảng cho việc xây dựng ngân hàng số hiện đại, an toàn và linh hoạt.

Trên nền tảng công nghệ, SHB ứng dụng "5 First tạo nền tảng cho việc xây dựng ngân hàng số hiện đại, an toàn và linh hoạt"

Bên cạnh các giải thưởng của ABF, thời gian qua SHB cũng được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh như: TOP 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Fortune SEA 500); TOP 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín (Vietnam Report); "Ngân hàng có giải pháp tài chính dành cho tiểu thương, hộ kinh doanh tốt nhất Việt Nam" (The Asian Banker)... Việc liên tiếp được trao tặng các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế là minh chứng cho sự ghi nhận toàn diện đối với SHB, từ chất lượng sản phẩm dịch vụ, năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động đến uy tín thương hiệu và những nỗ lực không ngừng đổi mới nhằm mang đến giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.