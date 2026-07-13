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Lãi suất tiết kiệm lên 9%/năm, người gửi tiền nhấp nhổm đáo hạn ngân hàng này để gửi ngân hàng khác

| | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm lên 9%/năm, người gửi tiền nhấp nhổm đáo hạn ngân hàng này để gửi ngân hàng khác

Lãi suất tăng trong thời gian qua đã khiến nhiều người gửi tiền cân nhắc kỹ hơn về việc gửi tiền kỳ hạn bao nhiêu và ngân hàng nào để tối đa lợi ích.

Với vài cuốn sổ tiết kiệm online sắp đến hạn tất toán, chị P.M (29 tuổi, Hà Nội) đứng trước lựa chọn quen thuộc của nhiều người gửi tiền: tái tục tại ngân hàng cũ hay chuyển sang nơi khác có lãi suất tốt hơn. Sau khi tham khảo biểu lãi suất của một số ngân hàng, chị nhận thấy ngân hàng V - nơi chị đang gửi tiền chỉ niêm yết lãi suất 8%/năm cho kỳ hạn tương ứng, trong khi ngân hàng S đang áp dụng mức 8,8%/năm, cao hơn 1 điểm phần trăm. Với số tiền gửi hiện có, chênh lệch này tương đương một khoản lãi không nhỏ tính trên cả kỳ hạn, đủ để chị quyết định gom sổ, rút tiền khỏi ngân hàng V và chuyển sang ngân hàng S.

﻿Lãi suất tăng trong thời gian qua đã khiến nhiều người gửi tiền cân nhắc kỹ hơn về việc gửi tiền kỳ hạn bao nhiêu và ngân hàng nào để tối đa lợi ích. Không ít khách hàng cũng lựa chọn chứng chỉ tiền gửi để có lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm thông thường trong giai đoạn này.

Theo báo cáo phân tích mới nhất của Công ty Chứng khoán MBS, đà tăng của lãi suất huy động đã có dấu hiệu chững lại trong tháng 6 khi không còn diễn ra dàn trải trên diện rộng như các tháng trước, mà chủ yếu chỉ xuất hiện ở nhóm ngân hàng thương mại quy mô vừa. Tuy nhiên, dữ liệu của MBS cũng cho thấy mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao.

Trong số 16 ngân hàng được MBS theo dõi, tháng 6 ghi nhận 6 ngân hàng tăng lãi suất huy động, giảm so với con số 9 ngân hàng của tháng trước đó, với mức tăng phổ biến từ 0,1 - 0,5 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 6 - 24 tháng. Ở chiều ngược lại, có 4 ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất, với mức giảm từ 0,1 - 0,2 điểm phần trăm cũng ở các kỳ hạn 6 - 24 tháng.

Xét theo nhóm, lãi suất kỳ hạn 12 tháng trung bình của nhóm ngân hàng Tier 1 đến cuối tháng 6 tăng 3 điểm cơ bản so với cuối tháng 5, lên mức 8,3%/năm, tương ứng mức tăng 254 điểm cơ bản so với đầu năm.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 12 tháng trung bình của nhóm ngân hàng Tier 2 tăng mạnh hơn, thêm 10 điểm cơ bản so với cuối tháng 5, lên mức 8,52%/năm, tăng tới 265 điểm cơ bản so với đầu năm.

Tính chung toàn thị trường, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng trung bình của các ngân hàng thương mại đến cuối tháng 6 ở mức 8,4%/năm, tăng 259 điểm cơ bản so với đầu năm - một mức tăng đáng kể chỉ trong nửa đầu năm.

﻿Theo MBS, dù nhiều nhà băng đã thực hiện giảm lãi suất kể từ đầu quý 2, song hiện lãi suất huy động vẫn neo ở mức cao do mặt bằng lãi suất đã tăng tương đối nhiều trong quý 1.

Đà tăng lãi suất huy động vẫn còn diễn ra ở một số ngân hàng trong bối cảnh tín dụng tiếp tục duy trì đà tăng nhanh gấp gần 1,5 lần so với tốc độ huy động vốn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý 3/2026 cho thấy tại kỳ điều tra lần này, các TCTD đã điều chỉnh giảm 1,6 điểm % đối với kỳ vọng về tăng trưởng huy động vốn xuống còn 14,3% và giảm 1,5 điểm phần trăm đối với kỳ vọng về tăng trưởng tín dụng xuống còn 14,5% trong năm 2026 so với kỳ vọng ghi nhận tại kỳ điều tra trước. Đồng thời, các TCTD kỳ vọng tăng trưởng bình quân 4,2% trong quý III/2026 đối với cả huy động vốn và dư nợ tín dụng.

Huy động vốn ngắn hạn vẫn được dự báo tăng trưởng cao hơn dài hạn, tuy nhiên tín dụng trung và dài hạn được dự báo tăng trưởng cao hơn ngắn hạn, phản ánh cấu trúc tín dụng đang dịch chuyển sang các dự án đầu tư tài sản cố định và hạ tầng phù hợp với định hướng hỗ trợ tăng trưởng bền vững của Chính phủ

Minh Vy

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
lãi suất

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