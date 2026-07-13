Thúc đẩy lộ trình trung hòa carbon: Techcombank nhận giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp Net Zero 2026

Đây là sự kiện do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trọng tâm là Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), chủ trì phối hợp cùng các bộ, ngành tổ chức. Lễ trao giải diễn ra trang trọng dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững cùng hơn 500 đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đại biểu trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tham quan gian hàng và tìm hiểu về ESG iAdvisor - giải pháp tiên phong ứng dụng AI hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá tài chính bền vững. Ảnh Techcombank

Vượt qua hàng loạt ứng viên và doanh nghiệp tiêu biểu, Techcombank đã xuất sắc được vinh danh trong Top 10 Net Zero Việt Nam 2026. Kết quả này khẳng định vị thế của ngân hàng tiên phong nhờ sở hữu nền tảng quản trị ESG vững chắc, chiến lược tài trợ vốn xanh mang tính đột phá, cùng cam kết mạnh mẽ đồng hành cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ông Prasenjit Chakravarti – Giám đốc Khối chiến lược và chuyển đổi Techcombank nhận giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp Net Zero 2026. Ảnh Techcombank

Vị thế dẫn dắt của Techcombank được thể hiện qua việc chuyển hóa thành công các cam kết phát triển bền vững thành kết quả kinh doanh thực tế. Theo số liệu đã qua kiểm toán độc lập tại Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2025, dư nợ tín dụng xanh của ngân hàng tăng trưởng với tốc độ trên 15% so với 2024. Định hướng dòng vốn cũng có sự dịch chuyển rõ nét, trong đó mảng giao thông bền vững, công trình xanh và năng lượng tái tạo chiếm vai trò chủ lực với gần 80% tỷ trọng tín dụng xanh của Ngân hàng. Theo báo cáo tác động trái phiếu xanh năm 2025, nguồn vốn trái phiếu xanh phát hành năm 2024 của Techcombank đã góp phần giảm thiểu hơn 306.356 tấn CO2 phát thải hàng năm, chứng minh năng lực tài trợ xanh toàn diện của ngân hàng.

Sức bật tài chính xanh của Techcombank còn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi khả năng huy động hiệu quả cả nguồn lực trong nước và quốc tế. Techcombank khẳng định vị thế tiên phong khi trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên tại Việt Nam phát hành Khung Trái phiếu Xanh đạt xếp hạng "Medium Green" từ S&P Global, với tổng giá trị trái phiếu phát hành thành công đạt khoảng 1.000 tỷ đồng. Song song đó, ngân hàng tiếp tục bứt phá khi đạt được thỏa thuận tài trợ xanh trị giá 200 triệu EUR từ Ngân hàng Đầu tư Châu Âu EIB để mở rộng quy mô tín dụng cho các dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng hiệu quả và giao thông bền vững.

Techcombank và Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) công bố khoản vay trị giá 200 triệu EUR thúc đẩy tín dụng xanh tại Việt Nam hồi tháng 3/2026. Ảnh Techcombank

Bên cạnh hoạt động huy động vốn, Techcombank cũng là ngân hàng đầu tiên cung cấp bộ sản phẩm tiền gửi xanh toàn diện (gồm chứng chỉ tiền gửi, tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn) với quy mô huy động đạt gần 5.000 tỷ đồng tính đến tháng 6 năm 2026.

Nhằm thúc đẩy tài chính xã hội toàn diện, Techcombank triển khai các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ hơn 267 nghìn khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) với tổng dư nợ hơn 17 nghìn tỷ đồng tính đến cuối năm 2025. Trong đó, gần 48.000 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đã được tiếp cận nguồn vốn kịp thời. Bên cạnh các giải pháp tín dụng, phân khúc SME còn được tiếp cận hệ giải pháp toàn diện nhằm tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành, từ quản lý tiền lương, chuỗi cung ứng đến ngân hàng số.

Đặc biệt, Techcombank là ngân hàng đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giải pháp ESG iAdvisor. Công cụ này tích hợp Trợ lý ảo ESG giúp doanh nghiệp nhanh chóng cập nhật kiến thức chuyên sâu và chủ động đánh giá nhanh tiềm năng xanh của dự án theo Bộ phân loại xanh Việt Nam (theo Quyết định 21/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Năng lực ESG của Techcombank còn được thể hiện rõ nét qua chiến lược tự "xanh hóa" vận hành nội bộ. Mô hình vận hành chi nhánh không giấy tờ (Paperless) đã được triển khai trên quy mô toàn hệ thống, qua đó giảm đáng kể tiêu thụ giấy. Song song với đó, ngân hàng tiếp tục tối ưu hạ tầng kiến trúc. Hai tòa trụ sở biểu tượng tại số 06 Quang Trung (Hà Nội) và 23 Lê Duẩn (TP.HCM) đều đạt các tiêu chuẩn công trình góp phần giảm thiểu lượng điện năng tiêu thụ.

Tư duy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của Techcombank tiếp tục được mở rộng sang hoạt động bán lẻ thông qua dòng thẻ Techcombank Visa Eco. Đây là dòng thẻ đầu tiên tại Việt Nam tích hợp công nghệ theo dõi dấu chân carbon qua từng giao dịch. Đến nay, sản phẩm đã thu hút hơn 2 triệu thẻ phát hành và góp phần bù đắp khoảng 275 tấn CO2 ra môi trường. Bên cạnh đó, các giải pháp tài chính dành cho xe điện cũng đang tạo động lực cho người tiêu dùng dịch chuyển sang lối sống xanh.

Tinh thần phát triển bền vững không chỉ được lan tỏa trong hoạt động kinh doanh mà còn được kết nối mạnh mẽ qua hai giải chạy Marathon Quốc tế Techcombank tại Hà Nội và TP.HCM trong suốt 10 năm qua. Thông điệp "Chạy vì một Việt Nam vượt trội" đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người dân cùng chung tay hạn chế rác thải nhựa và bảo vệ hành tinh xanh.

Tại phiên thảo luận của diễn đàn, đại diện Techcombank đã trình bày tham luận mang tính định hướng vĩ mô với chủ đề: "Tài chính bền vững cho ngành năng lượng – Từ dự án xanh đến dự án xanh có thể thu hút vốn đầu tư".

Techcombank trình bày tham luận mang tính định hướng vĩ mô với chủ đề: "Tài chính bền vững cho ngành năng lượng – Từ dự án xanh đến dự án xanh có thể thu hút vốn đầu tư". Ảnh Techcombank

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Prasenjit Chakravarti – Giám đốc Khối chiến lược và chuyển đổi Techcombank nhấn mạnh: Chúng tôi tin rằng ngành ngân hàng giữ vai trò then chốt trong việc huy động nguồn lực tài chính và thúc đẩy quá trình chuyển đổi của nền kinh tế theo hướng phát thải carbon thấp. Tại Techcombank, tài chính bền vững không chỉ dừng lại ở việc cung cấp nguồn vốn, mà còn là đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi thông qua các giải pháp tài chính toàn diện, dịch vụ tư vấn chiến lược và quan hệ hợp tác dài hạn.

Techcombank tích hợp các nguyên tắc ESG xuyên suốt trong chiến lược, mô hình quản trị và hoạt động kinh doanh, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và dài hạn trong cách chúng tôi phân bổ nguồn vốn, quản trị rủi ro và tạo ra giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng. Giải thưởng Top 10 Net Zero Việt Nam 2026 không chỉ ghi nhận những nỗ lực của Techcombank, mà còn tiếp thêm động lực để chúng tôi cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa mạnh mẽ hơn các sáng kiến chuyển đổi xanh, biến những cam kết khí hậu thành hành động thiết thực mang lại giá trị dài hạn."

Hướng tới giai đoạn phát triển tiếp theo, với vị thế Doanh nghiệp Quốc gia dẫn dắt đổi mới sáng tạo, Techcombank cam kết tiếp tục đồng hành sâu rộng cùng chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia. Ngân hàng sẽ không ngừng mở rộng danh mục tài chính xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, qua đó trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu Net Zero của Việt Nam, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững và thịnh vượng chung của đất nước.



Thông tin về Techcombank

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) là một trong những Doanh nghiệp Quốc gia có quy mô lớn nhất Việt Nam với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", và cũng thuộc nhóm Ngân hàng hàng đầu khu vực. Techcombank đang phục vụ khoảng 18 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thông qua hệ sinh thái giải pháp tài chính toàn diện và nền tảng ngân hàng số dẫn đầu. Ngân hàng khẳng định vị thế doanh nghiệp quốc gia với vai trò tiên phong trong dẫn dắt đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời được các tổ chức quốc tế xếp hạng tín nhiệm cao: FiinRatings (AA-), Moody’s (Ba3), S&P (BB) và Fitch (BB-).