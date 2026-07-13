Ba ngân hàng chuẩn bị lên sàn HoSE: VietBank chốt ngày giao dịch, BVBank và ABBank tăng tốc

Làn sóng chuyển niêm yết cổ phiếu ngân hàng từ UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) tiếp tục diễn ra trong năm 2026. Sau khi KienlongBank hoàn tất chuyển sàn đầu năm nay và VietABank đã niêm yết trên HoSE trước đó, thị trường đang chờ đón thêm ba ngân hàng gồm Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - Mã: VBB), Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank – Mã: BVB) và Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã: ABB).

Theo thông báo của HoSE, hơn 1,07 tỷ cổ phiếu VBB sẽ chính thức giao dịch trên sàn từ ngày 14/7/2026. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 13.300 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động giá ±20% theo quy định đối với cổ phiếu mới niêm yết.

Trước đó, ngày 29/6 là phiên giao dịch cuối cùng của cổ phiếu VBB trên UPCoM. Kết thúc phiên này, VBB đóng cửa ở mức 13.700 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 45% so với đầu năm.

Kế hoạch chuyển niêm yết đã được cổ đông VietBank thông qua từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay. Ban lãnh đạo ngân hàng từng cho biết việc đưa cổ phiếu lên HoSE nhằm nâng cao thanh khoản, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư, đồng thời đáp ứng các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng với VietBank, BVBank cũng đang chuẩn bị đưa cổ phiếu lên niêm yết tại HoSE. Mới đây, cổ phiếu BVB của BVBank chính thức dừng giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 9/7.

Trước đó, HoSE đã chấp thuận niêm yết toàn bộ 640,82 triệu cổ phiếu BVB của BVBank. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, cổ phiếu BVB sẽ chính thức giao dịch trên HoSE theo lịch được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố.

Trong năm 2026, Ban lãnh đạo BVBank dự báo tình hình kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn cùng với những bất ổn địa chính trị thế giới. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị nhận thấy việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng và tình hình kinh doanh năm 2026 của BVBank sẽ được cải thiện mạnh. Do đó, ngân hàng sẽ thực hiện thủ tục niêm yết cổ phiếu tại HOSE với kỳ vọng sẽ giúp cổ phiếu BVB tiếp cận nhiều nhà đầu tư hơn, cải thiện thanh khoản và nâng cao hình ảnh của ngân hàng trên thị trường chứng khoán.

"Sau nhiều năm tập trung vào việc tái cơ cấu và đầu tư mạnh mẽ cho nền tảng công nghệ, BVBank hiện đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bứt phá và khẳng định chất lượng hiệu quả, một "chu kỳ tăng trưởng mới".

“BVBank chuẩn bị niêm yết cổ phiếu BVB trên HOSE và lần đầu được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm B+ (triển vọng Ổn định), khẳng định nền tảng tài chính vững chắc và sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới”, Chủ tịch BVBank Lê Anh Tài nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Theo công văn số 6009/NHNN-QLGS ngày 8/7/2026, Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) chấp thuận BVBank tăng vốn điều lệ tối đa 3.504 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ ngân hàng sau khi tăng lên gần 10.000 tỷ đồng. Việc chấp thuận này từ NHNN giúp BVBank tiến thêm một bước trong kế hoạch mở rộng quy mô vốn và chuẩn bị cho giai đoạn niêm yết trên HoSE."

Tại ABBank, Đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây cũng đã thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu ABB từ sàn UPCoM sang niêm yết chính thức trên HOSE vào quý IV/2026.

Theo ban lãnh đạo ABBank, năm 2025, ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ rệt, chất lượng tài sản và các chỉ số an toàn đều duy trì ở mức tốt. Đây được xem là nền tảng quan trọng để ngân hàng bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế vững vàng hơn, đủ điều kiện và tiềm lực để triển khai các hoạt động nâng cao giá trị doanh nghiệp, trong đó có kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên HOSE.

Về lộ trình triển khai, sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu ABB, ngân hàng dự kiến ký hợp đồng với tổ chức tư vấn, tiến hành thu thập thông tin, tài liệu và xây dựng bộ hồ sơ đăng ký niêm yết trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8/2026.

Sau đó, ABBank sẽ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết, thực hiện bảo vệ hồ sơ, giải trình và hoàn thiện theo yêu cầu của HOSE trong tháng 9/2026. Ngân hàng dự kiến cổ phiếu ABB sẽ được chấp thuận niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên trên HOSE từ quý IV/2026.

Nếu VietBank, ABBank và BVBank đều hoàn tất chuyển niêm yết trong năm nay, số lượng cổ phiếu ngân hàng trên UPCoM sẽ tiếp tục thu hẹp.

Trước đó, KienlongBank đã chính thức giao dịch trên HoSE từ đầu năm 2026, còn VietABank cũng đã hoàn tất chuyển sàn. Khi ba ngân hàng còn lại hoàn thành kế hoạch, UPCoM dự kiến chỉ còn Saigonbank (SGB) và PGBank (PGB) là hai cổ phiếu ngân hàng tiếp tục giao dịch trên thị trường này.

Việc chuyển sang HoSE được nhiều ngân hàng kỳ vọng sẽ giúp nâng cao thanh khoản cổ phiếu, mở rộng tệp nhà đầu tư, đặc biệt là các quỹ đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời đáp ứng các yêu cầu cao hơn về minh bạch và quản trị doanh nghiệp trên sàn niêm yết chính thức.