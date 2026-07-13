Chuẩn bị chào sàn HoSE và kế hoạch tăng vốn: Vietbank khởi động cho giai đoạn tăng trưởng mới

Giá tham chiếu 13.300 đồng/cp trong ngày chào sàn HoSE

Vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã ban hành Thông báo số 1456/TB-SGDHCM về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB).

Theo đó, cổ phiếu VBB của Vietbank sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn HoSE từ ngày 14/7/2026. Cổ phiếu VBB cũng đã chính thức dừng giao dịch trên UPCoM từ ngày 30/6/2026.

Cụ thể, Vietbank được HoSE chấp thuận niêm yết 1.076.897.384 cổ phiếu phổ thông, tương ứng vốn điều lệ gần 10.769 tỷ đồng (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu). Quyết định niêm yết đã có hiệu lực từ ngày 16/6/2026.

Trong ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE, cổ phiếu VBB có giá tham chiếu 13.300 đồng/cổ phiếu, Với biên độ dao động ±20% theo quy định đối với cổ phiếu mới niêm yết trên HoSE, giá sàn và giá trần trong phiên giao dịch đầu tiên sẽ là 10.600 – 16.000 đồng/cp.

Tạm tính theo giá tham chiếu, vốn hóa thị trường của Vietbank trong phiên chào sàn HoSE đạt khoảng 14.323 tỷ đồng.

Theo ban lãnh đạo ngân hàng, việc chuyển sang niêm yết trên HoSE được xem là bước đi đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Vietbank trên thị trường vốn, đồng thời được kỳ vọng góp phần gia tăng uy tín, củng cố tính minh bạch và nâng cao vị thế thương hiệu của ngân hàng trong nhóm doanh nghiệp niêm yết.

Bên cạnh đó, động thái này cũng được kỳ vọng giúp Vietbank mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân, qua đó gia tăng sự hiện diện trên thị trường và tạo thêm dư địa cho các kế hoạch huy động vốn trung và dài hạn.

Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 15.500 tỷ đồng

Trước thềm chuyển sàn, Vietbank đã hoàn tất đợt trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Ngân hàng đã phân phối thành công gần 107,7 triệu cổ phiếu thưởng cho 1.817 cổ đông vào ngày 29/6/2026, tỷ lệ thực hiện 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu). Đợt phát hành được thực hiện từ nguồn vốn chủ sở hữu, quy mô gần 1.077 tỷ đồng. Dự kiến số cổ phiếu thưởng này sẽ được chuyển giao cho cổ đông trong quý III/2026.

Sau 2 năm tăng vốn, Vietbank tiếp tục có kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ trong năm nay. Bên cạnh việc chia cổ phiếu thưởng, Vietbank còn có kế hoạch chào bán khoảng 296,14 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư góp vốn để tăng vốn điều lệ thêm 2.961 tỷ đồng. Kế hoạch này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên hồi tháng 4/2026 thông qua. Giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cp. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành trong đợt này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến được thực hiện trong quý III – IV/2026.

Ngân hàng cũng dự kiến triển khai phát hành 74 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Giá phát hành cũng ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị dự kiến hơn 740 tỷ đồng. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Nếu hoàn tất cả ba giai đoạn tăng vốn theo kế hoạch, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 44,4%. Theo lãnh đạo Vietbank, đây sẽ là nền tảng giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, tăng hệ số an toàn vốn (CAR), mở rộng quy mô hoạt động, đồng thời tạo thêm nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và đầu tư cho quá trình chuyển đổi số trong những năm tới.

Kết quả kinh doanh ấn tượng

Theo kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, Vietbank đặt mục tiêu tổng tài sản năm tăng 17%; tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 134.000 tỷ đồng, tăng 23,6%; tổng huy động vốn đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 23,9%; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2,5%. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.100 tỷ đồng, tăng 37,1% so với năm 2025.

Trước đó, năm 2025, lợi nhuận trước thuế Vietbank đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 1.532 tỷ đồng, tăng 35,5% so với năm 2024. Trong giai đoạn 5 năm (2020 – 2025) tốc độ tăng trưởng kép của Vietbank đạt hơn 32%, nằm trong nhóm những ngân hàng tăng trưởng mạnh nhất.

Ngân hàng cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khá tích cực trong nửa đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vietbank vượt 205.000 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt 120.294 tỷ đồng, tăng 11%; tiền gửi khách hàng đạt 132.369 tỷ đồng, tăng 5,6%.