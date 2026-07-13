Giá vàng SJC, vàng nhẫn ngày 13/7

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Ở phân khúc vàng miếng, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng niêm yết giá ở mức 146,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Phú Quý giao dịch ở mức 146,3 - 149,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết thấp hơn, ở mức 145 - 149 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 146,4 - 149,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng giao dịch ở mức 145 - 149 triệu đồng/lượng. Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 145,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Hiện chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng dao động từ 3 - 4 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn phổ biến từ 3 - 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện giao dịch quanh mức 4.089 USD/ounce. Trước đó, giá vàng trải qua một tuần biến động mạnh khi lo ngại địa chính trị tại Trung Đông và lực mua bắt đáy không đủ bù đắp áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD mạnh và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn với lạm phát.

Ông Adam Button, Giám đốc Chiến lược tiền tệ tại InvestingLive, giữ quan điểm trung lập. Theo ông, diễn biến xung đột tại Iran khiến triển vọng giá dầu vẫn nghiêng về chiều hướng tăng, qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát và không có lợi cho giá vàng.

Trái ngược, ông Mark Leibovit, nhà xuất bản bản tin VR Metals/Resource Letter, vẫn lạc quan khi dự báo giá vàng có thể tăng lên vùng 4.700-4.800 USD/ounce trong vài tuần tới.

Ở chiều ngược lại, ông Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, nhận định vàng và bạc nhiều khả năng sẽ còn chịu áp lực giảm trước khi xuất hiện lực mua đủ mạnh để tạo xu hướng tăng mới.

Theo ông Pavilonis, các tín hiệu kỹ thuật hiện không ủng hộ đà tăng của vàng. Biểu đồ giá cho thấy xu hướng suy yếu vẫn đang chiếm ưu thế và kim loại quý này có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn.

Ông cũng cho rằng dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển khỏi thị trường kim loại quý sang các thị trường quốc tế và nhóm cổ phiếu công nghệ. Trước đây, lực mua từ các nhà đầu tư châu Á là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy đà tăng của vàng và bạc, song hiện dòng vốn đã có dấu hiệu chuyển hướng, khiến sức hấp dẫn của vàng suy giảm.

Về mặt kỹ thuật, chuyên gia StoneX cảnh báo giá vàng đang tiến sát một vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, áp lực bán có thể gia tăng và kéo giá bước vào một nhịp giảm mới.

Ông Pavilonis dự báo trong kịch bản tiêu cực, giá vàng có thể lùi về vùng 3.800-3.600 USD/ounce, thậm chí thấp hơn, trước khi thị trường hoàn tất quá trình điều chỉnh và có cơ hội hình thành xu hướng tăng trở lại.