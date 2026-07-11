Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 11/7

Sáng 11/7 tại Công ty SJC, giá vàng miếng được niêm yết 146,9 – 149,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn ở mức 146,6 – 149,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh tăng mạnh giá vàng trong ngày hôm qua 10/7 và giữ nguyên đầu giờ sáng 11/7. Giá vàng miếng ở mức 146,9 – 149,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ là 145,0 - 149,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.119 USD/ounce, ít biến động trong 24 giờ đồng hồ qua.

Theo Kitco News, giá vàng và bạc giao ngay giảm trong phiên giao dịch chiều muộn ngày thứ Sáu (giờ Mỹ), khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cao đã lấn át tác động hỗ trợ từ đồng USD suy yếu và những lo ngại địa chính trị gia tăng liên quan đến eo biển Hormuz.﻿

Diễn biến của thị trường kim loại quý vẫn chịu tác động trái chiều sau báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ công bố hôm thứ Năm tuần trước và biên bản cuộc họp Fed được công bố hôm thứ Tư.

Theo số liệu mới nhất, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, tương đương khoảng một nửa so với kỳ vọng của thị trường. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,2% , trong khi số liệu việc làm của tháng 4 và tháng 5 được điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000 việc làm .

Dữ liệu lao động yếu hơn kỳ vọng ban đầu đã hỗ trợ giá vàng khi làm suy giảm niềm tin vào khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp Fed tiếp tục nhấn mạnh rủi ro lạm phát, khiến giới đầu tư chưa sẵn sàng đặt cược vào một sự chuyển hướng rõ ràng sang chính sách tiền tệ nới lỏng.

Đến cuối phiên thứ Sáu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở quanh 4,55% , trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm duy trì trên 4,20% . Chỉ số Dollar Index (DXY) ổn định quanh 100,87 điểm . Điều này cho thấy vàng vẫn được hỗ trợ bởi dấu hiệu thị trường lao động hạ nhiệt, song đà tăng tiếp tục bị hạn chế bởi áp lực từ mặt bằng lãi suất thực duy trì ở mức cao.

Liên quan đến tình hình eo biển Hormuz, hoạt động hàng hải vẫn được duy trì nhưng trong bối cảnh rủi ro quân sự và an ninh vận tải gia tăng, thay vì rơi vào tình trạng phong tỏa hoàn toàn.

Một số cuộc tấn công chưa xác định được lực lượng thực hiện đã nhằm vào các khu vực tại Iran sau khi Mỹ tuyên bố заверш một đợt không kích. Trong khi đó, Tehran tiếp tục khẳng định eo biển Hormuz cần nằm dưới sự kiểm soát của Iran và các tàu thuyền phải nộp phí để được phép đi qua.

Các cơ quan tư vấn hàng hải vẫn khuyến nghị tàu thương mại di chuyển theo tuyến phía Nam qua vùng biển Oman sau các vụ tấn công nhằm vào tàu buôn trước đó.

Giá dầu hiện vẫn thấp hơn các mức đỉnh trong thời kỳ xung đột nhưng cao hơn đáng kể so với trước khi căng thẳng leo thang, qua đó duy trì phần bù rủi ro lạm phát trên thị trường.

Đối với vàng, tác động từ diễn biến tại eo biển Hormuz mang tính hai chiều. Rủi ro địa chính trị thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn, nhưng giá dầu cao hơn, kỳ vọng lạm phát dai dẳng cùng lợi suất trái phiếu tăng vẫn tiếp tục hạn chế dư địa tăng giá của kim loại quý.

Trong tuần tới, thị trường sẽ tập trung theo dõi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, cũng như các diễn biến mới có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Nếu lạm phát thấp hơn dự báo, áp lực từ lợi suất thực có thể giảm bớt, tạo điều kiện để giá vàng quay trở lại thử thách vùng kháng cự 4.180 - 4.200 USD/ounce . Ngược lại, nếu giá dầu tăng mạnh trở lại, lo ngại về lạm phát sẽ tiếp tục trở thành yếu tố chi phối diễn biến thị trường.