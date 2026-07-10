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Lãi suất ngân hàng 10/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

| | Tài chính - ngân hàng

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến tại 34 ngân hàng ngày 10/7 cho thấy mức lãi suất cao nhất trên thị trường vẫn ở mức 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi phần lớn ngân hàng duy trì lãi suất từ 6,6-6,9%/năm.

Nhóm ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên

ACB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất thị trường khi niêm yết 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đồng thời, ngân hàng này áp dụng 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Đứng ngay sau là Saigonbank với 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Ba ngân hàng MBV, VCBNeo và PGBank tiếp tục niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Trong đó, MBV và VCBNeo đồng thời áp dụng mức 7%/năm ở các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 18 tháng.

VIB cũng duy trì mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Như vậy, thị trường hiện có 6 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết 6,9%/năm

Bac A Bank, LPBank, BVBank và OCB cùng áp dụng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong nhóm này, LPBank tiếp tục là ngân hàng có lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 18 tháng với 6,95%/năm . Bac A Bank niêm yết 6,85%/năm cho các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, trong khi BVBank áp dụng 6,7%/năm ở hai kỳ hạn này.

Nhóm ngân hàng duy trì mức 6,8%/năm

Bốn ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất.

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 3 tháng được niêm yết ở mức 4,75%/năm ; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng ở mức 6,6%/năm ; còn kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng đều ở mức 6,8%/năm .

MSB cũng duy trì mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, tương đương nhóm Big4.

Nhóm ngân hàng niêm yết từ 6,25-6,75%/năm

Techcombank hiện dẫn đầu nhóm này với lãi suất 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

BaoViet Bank áp dụng mức 6,7%/năm ; Nam A Bank và Sacombank cùng niêm yết 6,6%/năm ; SHB là 6,5%/năm ; NCB ở mức 6,4%/năm ; MB niêm yết 6,35%/năm .

ABBank và TPBank cùng áp dụng mức 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết dưới 6,2%/năm

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng mức 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi VPBank niêm yết 6%/năm .

PVcomBank hiện áp dụng 5,6%/năm ; GPBank là 5,55%/năm ; KienlongBank là 5,5%/năm .

Eximbank, HDBank và SeABank cùng niêm yết 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm khảo sát, với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Theo khảo sát, chênh lệch giữa ngân hàng có lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 12 tháng hiện là 3,6 điểm phần trăm . Trong khi đó, phần lớn ngân hàng vẫn duy trì lãi suất trong khoảng 6,6-6,9%/năm , cho thấy mặt bằng lãi suất huy động trực tuyến tiếp tục ổn định trong những ngày đầu tháng 7.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 10/7/2026. Mức lãi suất áp dụng thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Agribank công bố lãi suất cho vay

Mạnh Đức

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