SACOMBANK bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Tổng Giám đốc

Đây là bước kiện toàn quan trọng trong bộ máy điều hành của SACOMBANK, thể hiện sự tin tưởng của Hội đồng Quản trị đối với năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm quản trị quốc tế và tầm nhìn chiến lược của ông. Quyết định này cũng phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Ngân hàng, trong đó có việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo chất lượng cao theo các chuẩn mực quản trị quốc tế.

Với nền tảng chuyên môn sâu rộng, ông Loic Faussier được kỳ vọng sẽ cùng Ban Điều hành SACOMBANK triển khai hiệu quả các mục tiêu kinh doanh năm 2026, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro và hiện thực hóa chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 theo định hướng tăng trưởng thận trọng, hiệu quả và bền vững.

Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Paris Assas. Ông sở hữu hai bằng Thạc sĩ, gồm Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Paris Dauphine và Thạc sĩ Luật Kinh doanh tại Học viện Chính trị Paris.

Với hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ông Loic Faussier từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức tài chính lớn ở Pháp, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Việt Nam như: Giám đốc HSBC Việt Nam, Phó Giám đốc HSBC Nhật Bản, Phó Tổng Giám đốc VIB, Tổng Giám đốc SeABank và Cố vấn cấp cao Ban Điều hành LPBank.

Gia nhập SACOMBANK từ tháng 3/2026, lần lượt đảm nhiệm cương vị Phó Tổng Giám đốc, rồi Quyền Tổng Giám đốc, ông Loic Faussier đã trực tiếp điều hành nhiều công tác trọng tâm của ngân hàng, tập trung vào kiện toàn công tác quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường quản trị rủi ro và tuân thủ theo thông lệ quốc tế. Những đóng góp của ông trong thời gian qua đã góp phần củng cố nền tảng quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo động lực cho quá trình phát triển bền vững của SACOMBANK.

Ông Loic Faussier trở thành Tổng giám đốc SACOMBANK từ ngày 10/7/2026

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, ông Loic Faussier chia sẻ: “Tôi nhận thức rõ SACOMBANK đang bước vào một giai đoạn có nhiều thách thức, khi Ngân hàng vừa phải giải quyết những tồn đọng của quá khứ, vừa tạo dựng nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

Đây không phải là hành trình dễ dàng, nhưng tôi tin rằng với nền tảng đã được xây dựng, sự đồng lòng của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và hơn hết là đội ngũ cán bộ nhân viên, SACOMBANK hoàn toàn có đủ năng lực để vượt qua. Trên cương vị mới, tôi sẽ cùng tập thể Ngân hàng kiên định theo đuổi mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị, củng cố nền tảng hoạt động và tạo ra những giá trị bền vững cho khách hàng, cổ đông, đối tác và cộng đồng”.

Với việc bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức vụ Tổng Giám đốc, SACOMBANK đã kiện toàn bộ máy Ban Điều hành gồm: 1 Tổng Giám đốc, 10 Phó Tổng Giám đốc và 2 thành viên Ban Điều hành. Đội ngũ Ban Điều hành quy tụ các nhân sự có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quản trị rủi ro, công nghệ, vận hành…, tạo nền tảng vững chắc để SACOMBANK triển khai hiệu quả các mục tiêu chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.