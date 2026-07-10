Cận cảnh trụ sở chuyên biệt của ngân hàng ngước ngoài đầu tiên ở VIFC-HCMC

Lịch sử phát triển của các trung tâm tài chính lớn trên thế giới như London, New York hay Singapore luôn gắn liền với những công trình kiến trúc mang tính biểu tượng. Hơn cả một nơi làm việc đơn thuần, những công trình này còn thể hiện tầm vóc, triết lý phát triển và khả năng kết nối của các định chế tài chính với nền kinh tế bản địa.

UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh - tòa tháp văn phòng hạng A vừa được khởi công ngày 1/7 vừa qua tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam – TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) cũng mang trong mình tinh thần đó. Được thiết kế bởi Gensler, một trong những tập đoàn kiến trúc và thiết kế hàng đầu thế giới, công trình là sự giao thoa giữa bản sắc văn hóa Á Đông và ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Không chỉ đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe cho trụ sở của một ngân hàng hàng đầu khu vực, UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới, phản chiếu khát vọng và diện mạo của một trung tâm tài chính quốc tế đang từng bước hình thành tại TP.HCM.

Từ cảm hứng di sản đến chuẩn mực kiến trúc bền vững tương lai

Lấy cảm hứng thiết kế từ vỏ sò – một trong những hình thái tiền tệ sơ khai nhất của châu Á, UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh mang thông điệp về sự thịnh vượng và dòng chảy thương mại bền vững, đồng thời gợi nhắc cội nguồn Á Đông của UOB. Tuy nhiên, thay vì mô phỏng hình ảnh vỏ sò theo cách trực diện, cảm hứng được chuyển hóa thành những lớp bề mặt và đường cong mềm mại trên công trình. Ngôn ngữ thiết kế hiện đại giúp biểu tượng thuộc về lịch sử hiện diện một cách tinh tế, tạo nên dấu ấn nhận diện riêng mà vẫn phù hợp với tinh thần của một trụ sở tài chính quốc tế.

Từ lớp ý niệm về cội nguồn, hình khối tổng thể của tòa tháp tiếp tục được phát triển theo dáng cánh buồm hướng về sông Sài Gòn. Sự chuyển dịch hình khối đầy chủ ý này vừa giúp tối ưu hóa tầm nhìn hướng thủy đắt giá, vừa truyền tải tinh thần cởi mở của một định chế tài chính sẵn sàng đón nhận và kết nối các dòng chảy vốn, thương mại và ý tưởng xuyên suốt trên toàn khu vực.

Nếu vỏ sò và cánh buồm tạo nên câu chuyện nhận diện của UOB thì việc lựa chọn vật liệu bề mặt lại là cách công trình thiết lập mối liên hệ sâu sắc với Việt Nam. Giữa cấu trúc kính và thép hiện đại, UOB Plaza TP.Hồ Chí Minh khéo léo đưa vào một cấu phần mang bản sắc của dải đất hình chữ S: chất liệu đất nung mộc mạc (Terracotta). Không chỉ định hình diện mạo thị giác lẫn trải nghiệm không gian, hệ thống lam terracotta còn đóng vai trò như một màng lọc khí hậu, giảm thiểu đáng kể bức xạ nhiệt của vùng nhiệt đới miền Nam mà vẫn đảm bảo độ mở tối đa cho không gian đón ánh sáng tự nhiên.

Song song với hệ lam, công trình tích hợp các giải pháp tiên tiến như kính Low-E giảm hấp thụ nhiệt và công nghệ năng lượng mặt trời tiên tiến để phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam. Những yếu tố này phối hợp hài hòa nhằm tối ưu hiệu quả năng lượng, tăng cường ánh sáng tự nhiên và nâng cao chất lượng môi trường bên trong công trình, tạo nên một tòa nhà hiệu suất cao với định hướng phát triển bền vững vượt trên các tiêu chuẩn ESG thông thường.

Hoàn thiện tổng thể là hệ sinh thái đa tầng bên trong. Nơi đây, các không gian làm việc, khu vực cộng tác chung góp phần khuyến khích trao đổi và kết nối, trong khi cảnh quan cùng những tác phẩm nghệ thuật tạo thêm chiều sâu cho trải nghiệm. Con người, thiên nhiên và nghệ thuật trở thành ba lớp giá trị cùng hiện diện, góp phần hình thành một môi trường làm việc hướng đến sức khỏe, sáng tạo và sự gắn kết lâu dài.

Biểu tượng mới tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam – TP.HCM

Với ngôn ngữ kiến trúc được xây dựng từ bản sắc, tính kết nối và tư duy phát triển bền vững, giá trị của UOB Plaza TP. Hồ Chí Minh vượt khỏi của một tòa nhà văn phòng thông thường. Khi hoàn thành dự kiến vào năm 2030, công trình được kỳ vọng trở thành một dấu ấn mới trong diện mạo VIFC-HCMC, nơi kiến trúc góp phần thể hiện tầm vóc và tinh thần của một trung tâm tài chính quốc tế năng động trong khu vực.

Đối với UOB, việc đặt trụ sở mới tại Việt Nam, ngay trong khuôn viên VIFC-HCMC thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng như niềm tin của UOB vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam. Dự án cũng khẳng định UOB sẽ tiếp tục tăng cường vai trò thúc đẩy sự kết nối ngày càng sâu rộng của Việt Nam với các dòng vốn, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên toàn cầu.