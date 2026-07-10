Agribank công bố lãi suất cho vay

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố biểu lãi suất cho vay bình quân áp dụng trong tháng 5/2026.

Theo biểu lãi suất, đối với cho vay ngắn hạn bằng VND phục vụ một số ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, Agribank áp dụng mức lãi suất 4%/năm.

Đối với lãi suất cho vay thông thường, Agribank công bố mức tối thiểu 6,1%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn và tối thiểu 7,8%/năm đối với các khoản vay trung, dài hạn.

Riêng cho vay qua thẻ tín dụng, lãi suất được Agribank công bố ở mức 15%/năm.

Cùng với biểu lãi suất cho vay, Agribank cũng công bố các chỉ tiêu về mặt bằng lãi suất bình quân trong tháng 5/2026. Theo đó, lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng là 8,63%/năm, trong khi chi phí vốn bình quân ở mức 7,16%/năm.

Agribank lưu ý các mức lãi suất trên là mức công bố áp dụng trong tháng 5/2026. Mức lãi suất cụ thể đối với từng khoản vay sẽ được ngân hàng xem xét trên cơ sở đối tượng khách hàng, mục đích vay vốn, thời hạn vay, tài sản bảo đảm và các quy định hiện hành. Khách hàng có nhu cầu vay vốn có thể liên hệ các chi nhánh, phòng giao dịch Agribank để được tư vấn chi tiết.