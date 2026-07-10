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Tăng vốn điều lệ: Đòn bẩy để Agribank tiếp tục dẫn dắt dòng vốn cho nền kinh tế

| | Tài chính - ngân hàng

Tăng vốn điều lệ: Đòn bẩy để Agribank tiếp tục dẫn dắt dòng vốn cho nền kinh tế

Ngày 06/7/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1206/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương về mức vốn đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) giai đoạn 2025 – 2027 tương ứng với số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025 – 2027, số tiền 29.690 tỷ đồng.

Theo Quyết định, năm 2026, bổ sung vốn điều lệ cho Agribank là 9.525 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 246/QH15 ngày 14/11/2025; năm 2027, tiếp tục bố trí 20.165 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, quy mô vốn điều lệ của Agribank là 51.638 tỷ đồng. Sau khi được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đầu tư bổ sung vốn điều lệ, tổng số vốn điều lệ của Agribank sẽ tăng lên 81.328 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2026, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế vượt mốc 2 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, Agribank tiếp tục khẳng định vai trò ngân hàng thương mại chủ lực trong đầu tư phát triển "Tam nông", với dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm 64,9% tổng dư nợ.

Agribank triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước về hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ sẽ góp phần nâng cao vị thế của Agribank, giúp Agribank bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, hướng tới đáp ứng các chuẩn mực Basel II nâng cao, Basel III; phát huy vai trò nòng cốt của kinh tế Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị, khẳng định vai trò định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, phát triển ngân hàng hiện đại, tiên phong về công nghệ, năng lực quản trị, chủ lực, chủ đạo về quy mô, thị phần, dẫn dắt thị trường cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính - ngân hàng trong lĩnh vực "Tam nông", thúc đẩy tài chính toàn diện, phát triển xanh, phát triển bền vững, phấn đấu thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á về tổng tài sản; góp phần tích cực vào quá trình thực thi chính sách tiền tệ, chính sách kinh tế của Chính phủ, đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Agribank

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