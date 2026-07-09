Chính phủ phê duyệt cho một ngân hàng được bổ sung tăng vốn điều lệ thêm gần 30.000 tỷ đồng

Ngày 06/7/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1206/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương về mức vốn đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) giai đoạn 2025 – 2027 tương ứng với số lợi nhuận còn lại thực nộp ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025 – 2027, số tiền 29.690 tỷ đồng.

Theo Quyết định, năm 2026, bổ sung vốn điều lệ cho Agribank là 9.525 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 246/QH15 ngày 14/11/2025; năm 2027, tiếp tục bố trí 20.165 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, quy mô vốn điều lệ của Agribank là 51.638 tỷ đồng. Sau khi được Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đầu tư bổ sung vốn điều lệ, tổng số vốn điều lệ của Agribank sẽ tăng lên 81.328 tỷ đồng.

Theo Agribank, tính đến 30/6/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế vượt mốc 2 triệu tỷ đồng.

Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ sẽ góp phần nâng cao vị thế của Agribank, giúp Agribank bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, hướng tới đáp ứng các chuẩn mực Basel II nâng cao, Basel III; phát huy vai trò nòng cốt của kinh tế Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị,...﻿