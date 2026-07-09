VPBank bổ nhiệm thêm một Phó Chủ tịch HĐQT

Ngày 09/07/2026, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) đã thông qua Nghị quyết bổ nhiệm bà Phạm Thị Nhung giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT.

Bà Nhung gia nhập VPBank từ năm 2016, là nhân sự cấp cao có nhiều năm kinh nghiệm, từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong ngân hàng. Năm 2021, bà được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc VPBank, và trở thành thành viên HĐQT từ tháng 4/2024. Từ ngày 25/04/2025, bà thôi kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực VPBank để giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Thành viên Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ nguyên Thịnh Vượng (GPBank).

Việc bổ nhiệm bà Nhung giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT giúp VPBank kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển theo chiến lược 5 năm tiếp theo (2026–2030) của ngân hàng.

Trong giai đoạn chiến lược 2026–2030, VPBank đặt mục tiêu mở rộng mạnh mẽ quy mô hoạt động, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng cao trên nền tảng phát triển bền vững. Trọng tâm của chiến lược là kết hợp hài hòa giữa "tăng trưởng nhanh" và "nâng cao chất lượng", vừa mở rộng quy mô kinh doanh, vừa củng cố năng lực quản trị rủi ro, tối ưu hiệu quả vận hành và nâng cao sức cạnh tranh dài hạn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, VPBank sẽ tiếp tục triển khai mô hình quản trị và thực thi chiến lược ở cấp Tập đoàn, khai thác tối đa sức mạnh cộng hưởng hệ sinh thái giữa ngân hàng và các đơn vị thành viên, đồng thời mở rộng các mô hình hợp tác. Cách tiếp cận này giúp tối ưu nguồn lực, tạo ra giá trị cộng hưởng lớn hơn. Trên nền tảng đó, VPBank hướng tới trở thành lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong mọi khoảnh khắc tài chính, thông qua hệ sinh thái dịch vụ toàn diện, trải nghiệm ngày càng đơn giản, thuận tiện và được cá nhân hóa nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).