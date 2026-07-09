8 ngân hàng chi hơn 39.000 tỷ trả cổ tức tiền mặt

Năm 2026 tiếp tục chứng kiến làn sóng ngân hàng mạnh tay chia cổ tức bằng tiền mặt. Theo đó, 8 ngân hàng đã thực hiện hoặc có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tổng số tiền hơn 39.000 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn đã chốt danh sách cổ đông hoặc hoàn tất chi trả, chỉ còn một số ngân hàng đang chờ triển khai theo kế hoạch.

Dẫn đầu về quy mô chi trả là LPBank với việc dành gần 9.000 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt năm 2025 theo tỷ lệ 30%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.000 đồng. Ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông vào 15/5/2026 và thực hiện thanh toán vào 25/5/2026. Đây là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong lịch sử LPBank, đồng thời là mức chi trả lớn nhất trong ngành ngân hàng năm nay.

Đứng thứ hai là MB, dự kiến chi khoảng 8.055 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 10/7/2026, trong khi thời gian thanh toán dự kiến vào 17/7/2026. Ngoài cổ tức tiền mặt, MB còn phát hành hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tiếp tục tăng cường năng lực vốn.

Techcombank xếp thứ ba với hơn 4.960 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 7%. Ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông vào 20/5/2026 và hoàn tất thanh toán vào 10/6/2026. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Techcombank duy trì chính sách chia cổ tức bằng tiền mặt.

Tại VPBank, ngân hàng chi hơn 4.000 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%. VPBank đã chốt danh sách cổ đông vào 18/5/2026 và thực hiện thanh toán vào 23/5/2026. Song song với việc chia cổ tức, ngân hàng cũng đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 100.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ hơn 26%.

Đứng thứ năm là ACB với gần 3.600 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 7%. Ngân hàng chốt danh sách cổ đông vào 16/6/2026 và thanh toán vào 23/6/2026. Bên cạnh đó, ACB còn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 13%, nâng tổng giá trị phân phối lợi nhuận năm 2025 lên hơn 10.000 tỷ đồng.

VIB cũng nằm trong nhóm ngân hàng duy trì chính sách cổ tức tiền mặt trong năm nay. Ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông vào 4/5/2026 để thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 9%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 900 đồng. Với hơn 3,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VIB đã chi hơn 3.000 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng triển khai phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 9,5%, qua đó tiếp tục tăng cường năng lực tài chính.﻿

Mới đây nhất, BIDV thông báo 20/7/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu. Với hơn 7,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng dự kiến chi khoảng 3.276 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 20/8/2026.

Trong khi đó, SHB dự kiến chi khoảng 3.206 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 6%, nằm trong phương án phân phối lợi nhuận với tổng tỷ lệ cổ tức 16%, gồm 6% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Đến nay, ngân hàng vẫn chưa công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.

Bên cạnh các ngân hàng đã công bố kế hoạch hoặc lịch chốt quyền, hai ngân hàng quốc doanh lớn là Vietcombank và VietinBank hiện vẫn để ngỏ phương án chia cổ tức bằng tiền mặt. Trước đó, trong năm 2025, Vietcombank và VietinBank đều đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.