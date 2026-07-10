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Vietcombank công bố thông tin lãi suất cho vay: Tiếp tục tăng

| | Tài chính - ngân hàng

Vietcombank công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 5/2026 ở mức 7,2%/năm, tăng so với các tháng trước. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân ở mức 3,5%/năm.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố thông tin lãi suất bình quân kỳ tháng 5/2026.

Theo thông tin công bố, lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng 5/2026 của Vietcombank ở mức 7,2%/năm. Đồng thời, chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân là 3,5%/năm, còn chênh lệch sau khi trừ các chi phí liên quan đến hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn ở mức 2,0%/năm.

Đây là tháng thứ tư liên tiếp lãi suất cho vay bình quân tại Vietcombank tăng.

Trước đó, trong tháng 2/2026, lãi suất cho vay bình quân của Vietcombank ở mức 6,4%/năm; chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân là 3,2%/năm; chênh lệch sau khi trừ các chi phí liên quan đến hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn ở mức 1,7%/năm.

Sang tháng 3/2026, lãi suất cho vay bình quân được điều chỉnh lên 6,6%/năm, trong khi hai chỉ tiêu chênh lệch lãi suất tiếp tục được duy trì lần lượt ở mức 3,2%/năm và 1,7%/năm.

Đến tháng 4/2026, lãi suất cho vay bình quân tiếp tục tăng lên 6,9%/năm. Cùng với đó, chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân được nâng lên 3,4%/năm, còn chênh lệch sau khi trừ các chi phí liên quan đạt 1,9%/năm.

Như vậy, qua các tháng từ tháng 2 đến tháng 5/2026, lãi suất cho vay bình quân do Vietcombank công bố đã tăng dần từ 6,4%/năm lên 7,2%/năm. Đồng thời, chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân cũng tăng từ 3,2%/năm lên 3,5%/năm, trong khi chênh lệch sau khi trừ các chi phí liên quan tăng từ 1,7%/năm lên 2,0%/năm.

Vietcombank lưu ý, các số liệu trên là mức lãi suất bình quân của ngân hàng. Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về các chương trình tín dụng, sản phẩm tiền gửi, chương trình ưu đãi và khuyến mại có thể liên hệ trực tiếp các chi nhánh, phòng giao dịch Vietcombank để được tư vấn và cung cấp thông tin chi tiết.

Lãi suất ngân hàng 9/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Quang Hưng

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