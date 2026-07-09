Chiều 9/7: Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn bất ngờ đảo chiều

Cập nhật chiều 9/7, giá vàng bất ngờ đảo chiều tăng 500 nghìn đồng/lượng. Theo đó, giá vàng miếng SJC trên thị trường hiện phổ biến 146,0 – 149,0 triệu đồng/lượng.

Đối với giá vàng nhẫn trơn 24k, hiện Công ty SJC niêm yết loại vàng này ở mức 145,7 – 148,7 triệu đồng/lượng. DOJI áp dụng mức 144,8 – 148,8 triệu đồng/lượng trong khi PNJ là 145,0 – 148,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới cũng quay đầu tăng lên trên mốc 4.100 USD/ounce.

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Sáng 9/7, giá vàng SJC tại các doanh nghiệp như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu phổ biến ở mức 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn có sự chênh lệch nhẹ giữa các thương hiệu. Chẳng hạn tại Công ty SJC và PNJ, loại vàng này đang được niêm yết 145,2 – 148,2 triệu đồng/lượng. Trong khi Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng giá 144,3 – 148,3 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết 145,5 – 148,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với đỉnh của tuần trước, giá vàng đã điều chỉnh giảm tới 3 triệu đồng/lượng trong khi chênh lệch giá mua – giá bán duy trì 3 triệu đồng/lượng. Người mua vàng tuần trước và bán lúc này có thể lỗ tới 6 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sau vài phiên hồi phục lại quay đầu giảm mạnh trong tối 8/7, có thời điểm bốc hơi 150 USD/ounce xuống 4.020 USD/ounce. Hiện vàng đã đảo chiều tăng trở lại lên mức 4.071 USD/ounce.

Vàng vẫn đang chịu áp lực giảm trong bối cảnh giới đầu tư cân nhắc giữa một đợt leo thang căng thẳng mới tại Trung Đông và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố biên bản cuộc họp FOMC tháng 6 vào ngày mai.

Theo Kitco News, nếu như “kịch bản cũ”, những tin tức trong ngày thứ Ba lẽ ra phải là yếu tố hỗ trợ rõ ràng cho giá vàng. Hai tàu chở dầu đã bị tấn công tại eo biển Hormuz, và Tehran tuyên bố sẽ không có thêm vòng đàm phán hòa bình nào trừ khi Tổng thống Trump chấm dứt những lời đe dọa liên tục về việc tái khởi động chiến tranh. Cách đây một thập kỷ, tổ hợp thông tin này chắc chắn sẽ khiến dòng vốn đổ dồn vào vàng như một phản xạ trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, nghịch lý ghi nhận nhiều tháng qua tiếp tục thể hiện rõ trong phiên thứ Ba. Nỗi lo sợ địa chính trị không còn chảy thẳng vào vàng nữa. Nó đi vòng qua dầu thô trước, sau đó tác động đến kỳ vọng lạm phát, và cuối cùng mới ảnh hưởng đến chính sách của Fed — và đến khi “chạm ngưỡng cửa” của vàng, nó đã biến từ một lực đẩy thành một lực cản.

Giá dầu thô nhích lên sau vụ tấn công tàu chở dầu, và chi phí nhiên liệu tăng khiến nỗi lo lạm phát vẫn hiện hữu. Trong cơ chế tiền tệ hiện tại, áp lực lạm phát dai dẳng đồng nghĩa với lãi suất duy trì ở mức cao. Vàng, vốn là tài sản không sinh lãi, phải gánh chịu cái giá của sự chuyển hóa đó. Kim loại từng hưởng lợi từ hỗn loạn giờ đây lại phải trả giá mỗi khi hỗn loạn đẩy giá dầu thô đi lên.

Ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia cấp cao về kim loại tại Zaner Metals, đã tóm gọn tâm lý thị trường hiện nay: thực tế đang dần rõ ràng rằng Fed vẫn đang tập trung cao độ vào việc kiềm chế lạm phát, do đó kịch bản lãi suất “cao hơn trong thời gian dài hơn” vẫn là hướng đi khả dĩ nhất của cơ quan này.

Cần nhắc lại rằng đà tăng lên đỉnh hai tuần của vàng trong phiên thứ Hai được xây dựng dựa trên báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn dự báo công bố tuần trước, khiến giới giao dịch hạ bớt kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm đó không kéo dài được lâu. Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch vẫn đang định giá xác suất 60% cho một đợt tăng lãi suất vào tháng 9 — một con số không hề cho thấy thị trường đã tin rằng chu kỳ thắt chặt đã đi đến hồi kết.

Trong bối cảnh đó, việc công bố biên bản cuộc họp tháng 6 vào ngày mai mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Giới đầu tư sẽ soi xét từng câu chữ để tìm manh mối về mức độ lo ngại lạm phát của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cũng như việc liệu số liệu việc làm yếu kém vừa qua được xem là một xu hướng hay chỉ là một ngoại lệ nhất thời. Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Warsh, Fed hiện tại tỏ ra không mấy mặn mà với việc vội vàng tuyên bố chiến thắng trước lạm phát, và biên bản họp lần này sẽ hé lộ mức độ đồng thuận của Ủy ban đối với lập trường “diều hâu” đó.