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Nhiều ngân hàng kiện toàn nhân sự cấp cao trong tháng 7

| | Tài chính - ngân hàng

Một số ngân hàng vừa quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và bầu bổ sung lãnh đạo. Động thái này được kỳ vọng sẽ hoàn thiện bộ máy quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ngày 9/7, Hội đồng quản trị Ngân hàng VPBank thông qua nghị quyết bổ nhiệm bà Phạm Thị Nhung giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bà Phạm Thị Nhung gia nhập VPBank từ năm 2016 và là lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng. Năm 2021, bà Nhung được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc VPBank, sau đó trở thành thành viên Hội đồng quản trị VPBank từ tháng 4/2024. Từ ngày 25/4/2025, bà Nhung thôi kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc thường trực VPBank để đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên GPBank.

Nhiều ngân hàng kiện toàn nhân sự cấp cao trong tháng 7- Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Nhung vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank.

Trong tháng 7, hai ngân hàng khác là Eximbank và Nam A Bank sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường với trọng tâm là công tác nhân sự.

Cụ thể, Nam A Bank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 25/7, nhằm xem xét một số nội dung liên quan đến công tác quản trị, trong đó có việc bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo tờ trình, việc bổ sung nhân sự nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Nam A Bank và các quy định pháp luật hiện hành.

Ứng viên được giới thiệu là ông Nguyễn Danh Thiết (sinh năm 1973), hiện là Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Nam A Bank.

Vào ngày 24/7, Eximbank sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để xem xét nhiều nội dung về nhân sự cấp cao.

Theo tài liệu đại hội, Eximbank sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 4 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VIII (2025-2030), gồm: Bà Phạm Thị Huyền Trang, ông Nguyễn Trọng Hiền, ông Phạm Tuấn Anh và ông Nguyễn Trí Trung sau khi các thành viên này có đơn xin từ nhiệm.

Ngân hàng này sẽ trình cổ đông bầu bổ sung, thay thế thành viên hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát theo danh sách ứng viên đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Eximbank cho biết, đã gửi văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến từ ngày 23/6.

Theo Ngọc Mai

Tiền phong

Từ Khóa:
ngân hàng

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