ABBank lãi trước thuế 6 tháng đầu năm 3.016 tỷ đồng, hoàn thành hơn 67% kế hoạch năm 2026

Đây là bệ phóng vững chắc khi ngân hàng đang xúc tiến kế hoạch tăng vốn lên trên 20.000 tỷ đồng và dọn đường chuyển niêm yết lên sàn HOSE.

Lợi nhuận bứt tốc và duy trì tăng trưởng

Theo số liệu ước tính mới nhất, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của ABBank đạt mức 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025 và đạt 67% kế hoạch cả năm 2026 là 4.500 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2/2026, Tổng tài sản (TTS) của ngân hàng đạt mức 260,65 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Quy mô hoạt động của ABBank tiếp tục mở rộng với dư nợ đạt 138 nghìn tỷ đồng và tổng mức huy động đạt 163 nghìn tỷ đồng, đảm bảo sự cân đối tối ưu giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, tạo dư địa tăng trưởng tín dụng cho nửa cuối năm 2026.

"Bộ đôi chỉ số" an toàn vượt chuẩn hệ thống

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong bức tranh tài chính kỳ này của ABBank không chỉ nằm ở con số tăng trưởng lợi nhuận, mà nằm ở "bộ đôi chỉ số" chứng minh sức khỏe nội lực tài sản: Tỷ lệ nợ xấu (NPL) và Tỷ lệ an toàn vốn (CAR).

Trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động, ABBank đã tạo nên một dấu ấn lớn khi kiểm soát tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức thấp ấn tượng, ước tính chỉ 0,55% và nằm trong nhóm các ngân hàng có chất lượng tài sản tốt trên thị trường hiện tại. Việc duy trì một danh mục tín dụng "sạch" là minh chứng cho năng lực cao trong công tác quản trị rủi ro, giúp ABBank giảm thiểu áp lực trích lập dự phòng, tạo dư địa lớn để chuyển hóa trực tiếp doanh thu thành lợi nhuận ròng trong các giai đoạn tiếp theo.

Song song đó, Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ABBank đạt mức trên 12%, vượt trội so với mức tối thiểu 8% theo chuẩn mực Basel II. Hệ số CAR dày dặn này chính là lời khẳng định về tấm đệm vốn vững chắc của ngân hàng trước những cú sốc thị trường, đồng thời là cơ sở giúp Ngân hàng được cơ quan quản lý xem xét bổ sung room tín dụng, tạo thuận lợi đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, duy trì nhịp độ tăng trưởng và mở rộng quy mô kinh doanh trong tương lai gần.

Kích hoạt bước đi đầu tiên trong chiến lược tăng vốn

Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, ngay trong tháng 6 vừa qua, ngay sau khi hoàn thành các thủ tục với Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng đã xúc tiến triển khai đợt phát hành gần 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% với ngày phát hành cổ phiếu là 10/7/2026, đưa vốn điều lệ của ABBank lên trên mức 16 nghìn tỷ đồng ngay đầu Quý III/2026.

Đây chính là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.000 tỷ đồng (tương đương mức tăng khoảng 43% so với vốn điều lệ cũ), nhằm mục tiêu sớm đưa quy mô vốn của ngân hàng lên vượt mức 20.000 tỷ đồng vào Quý I/2027, phục vụ toàn diện cho chiến lược bứt phá dài hạn.

Đại diện Ban Điều hành ABBank chia sẻ: "Các con số kinh doanh Q2/2026 không chỉ là kết quả của một quý, mà là thành quả của một hành trình kiên định, có chiến lược toàn diện và thực hiện quyết liệt".

Nếu như những năm gần đây là giai đoạn Ngân hàng tập trung xây dựng nền tảng nội lực vững chắc, thì giai đoạn 2026–2028 là thời điểm để ABBank bứt phá không ngừng cả về quy mô và chất lượng. "Khi chất lượng tài sản đã đạt độ chín và an toàn vượt trội, việc nâng tầm vốn điều lệ và hướng tới cột mốc niêm yết trên sàn HOSE đưa vị thế của ABBank bứt phá mạnh mẽ trên thị trường" – đại diện ABBank nói thêm.

Bức tranh tài chính vững chắc với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ và hệ số CAR lý tưởng chính là lời giải thích rõ ràng nhất vì sao cổ phiếu ABB đang trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền của các nhà đầu tư trước thềm chuyển sàn. Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu ABB đã có mức tăng trưởng hơn 17%, vượt trội so với thị trường chung.