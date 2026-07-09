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Từ hôm nay (9/7), một ngân hàng chính thức dừng giao dịch cổ phiếu trên UPCoM

| | Tài chính - ngân hàng

Trước đó, HoSE đã chấp thuận niêm yết toàn bộ 640,82 triệu cổ phiếu của ngân hàng này.

Từ hôm nay (9/7), cổ phiếu BVB của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) chính thức không còn giao dịch trên thị trường UPCoM.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 8/7 là phiên giao dịch cuối cùng của cổ phiếu BVB trên UPCoM. Từ ngày 9/7, toàn bộ 640,82 triệu cổ phiếu BVB, tương ứng vốn điều lệ 6.408,2 tỷ đồng, chính thức được hủy đăng ký giao dịch trên thị trường này.

Lý do là BVBank đã được chấp thuận niêm yết cổ phiếu trên HoSE. Việc hủy giao dịch trên UPCoM là thủ tục cần thiết trước khi cổ phiếu chuyển sang niêm yết tại sàn HoSE.

Trước đó, HoSE đã chấp thuận niêm yết toàn bộ 640,82 triệu cổ phiếu BVB của BVBank. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, cổ phiếu BVB sẽ chính thức giao dịch trên HoSE theo lịch được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố.

Việc chuyển sàn được kỳ vọng sẽ giúp cổ phiếu BVB tiếp cận nhiều nhà đầu tư hơn, cải thiện thanh khoản và nâng cao hình ảnh của ngân hàng trên thị trường chứng khoán.

Tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và 2025, cổ đông BVBank đã thông qua các nội dung liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu BVB từ UPCoM sang niêm yết trên HOSE. Tuy nhiên, ngân hàng cho biết do bối cảnh thị trường chưa thuận lợi nên vẫn chưa triển khai các thủ tục liên quan đến kế hoạch chuyển sàn.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, BVBank tiếp tục trình và được cổ đông thông qua chủ trương niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành tại HoSE nhằm nâng cao tính minh bạch, thanh khoản cũng như mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 8/7, cổ phiếu BVB đóng cửa ở mức 13.300 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch bình quân 10 phiên gần nhất đạt khoảng 2,8 triệu đơn vị/phiên.

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Mạnh Đức

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