Vietcombank chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 4,5%

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank, MCK: VCB) vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở GGDCK Việt Nam, Sở GGDCK Hà Nội (HNX) và Sở GGDCK TP.HCM (HoSE) công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2025.

Theo công bố này, ngày 24/4/2026, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của VCB đã thông qua việc Giao/Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025 theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngày 29/6/2026, Vietcombank đã nhận được Công văn số 5621/NHNN-TCKT của NHNN về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%/vốn điều lệ.

Đến ngày 7/7/2026, HĐQT Vietcombank đã ban hành Nghị quyết số 357/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho các cổ đông theo tỷ lệ 4,5%/mệnh giá (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 450 đồng tiền cổ tức). Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 24/7/2026. Ngày chi trả cổ tức là 27/8/2026.

Với gần 8,36 tỷ cổ phiếu đã phát hành, dự kiến Vietcombank sẽ chi hơn 3.760 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 4,5%.

Trong một diễn biến khác, ngày 23/6/2026, Vietcombank huy động thành công 100 tỷ đồng thông qua việc phát hành lô trái phiếu mã VCB12602 có khối lượng 100 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu VCB12602 có kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn ngày 23/6/2030. Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô trái phiếu này có lãi suất cố định 8%/năm.

Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 2 mà Vietcombank phát hành kể từ đầu năm 2026 đến nay.

Liên quan đến trái phiếu, trước đó Vietcombank đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ năm 2026.

Theo kế hoạch được thông qua, Vietcombank dự kiến phát hành tối đa 10.000 trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Hình thức trái phiếu là bút toán ghi sổ; kỳ hạn từ 4 năm trở lên, kỳ hạn cụ thể của từng đợt phát hành sẽ do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm phát hành căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu vốn của VCB tại thời điểm phát hành.

Trái phiếu sẽ được phát hành tối đa 30 đợt, khối lượng của từng đợt phát hành theo mệnh giá tối đa 10.000 tỷ đồng và đảm bảo tổng khối lượng đã phát hành thành công lũy kế của các đợt phát hành theo mệnh giá không vượt quá 10.000 tỷ đồng. Thời điểm dự kiến phát hành trong năm 2026.

Lãi suất trái phiếu có thể xác định theo phương thức lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Trường hợp áp dụng lãi suất thả nổi được xác định theo công thức lãi suất tham chiếu + biên độ.

Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, Vietcombank sẽ huy động tối đa 10.000 tỷ đồng, số tiền này dự kiến được sử dụng để cho vay khách hàng.



