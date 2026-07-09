HDBank tung loạt ưu đãi tài chính hấp dẫn, tiếp sức cho doanh nghiệp

Các chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí tài chính, chủ động nguồn vốn, quản lý dòng tiền hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn thị trường tiếp tục phục hồi, mở rộng.

Với chương trình “Mở tài khoản doanh nghiệp – Nhận ngay ưu đãi phí”, HDBank dành ưu đãi cho các doanh nghiệp mở mới tài khoản thanh toán tại ngân hàng, bao gồm doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo đó, khách hàng doanh nghiệp FDI mở mới tài khoản thanh toán tại HDBank, doanh nghiệp khi giới thiệu thành công khách hàng doanh nghiệp mới sẽ được tặng thêm quà tặng giá trị.

Thông qua tài khoản thanh toán tại HDBank, doanh nghiệp có thể sử dụng đồng bộ nhiều dịch vụ tài chính như ngân hàng điện tử doanh nghiệp, quản lý dòng tiền, chuyển khoản trong nước, thanh toán lương, thu hộ, chi hộ, mua bán ngoại tệ, thanh toán quốc tế, bảo lãnh, tài trợ thương mại và các sản phẩm tín dụng doanh nghiệp.

Song song, HDBank triển khai chương trình “Vay ưu đãi ngành nông lâm thủy sản” đến hết ngày 30/9/2026, dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông sản, lâm sản, thủy sản.

Theo đó, doanh nghiệp có thể tiếp cận khoản vay tối đa 50 tỷ đồng/khách hàng với lãi suất ưu đãi. Đối với khoản vay bằng VND, lãi suất ngắn hạn tối thiểu từ 7,2%/năm, trung dài hạn tối thiểu từ 9,3%/năm. Đối với khoản vay bằng USD, lãi suất tối thiểu từ 3,6%/năm.

Chính sách cấp tín dụng được thiết kế linh hoạt, phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp nông, lâm, thủy sản, nhất là nhu cầu vốn theo mùa vụ, chu kỳ sản xuất và thương mại xuất khẩu.

Đối với lĩnh vực giao nhận vận tải và logistics, HDBank triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực giao nhận hàng hóa, vận tải đường bộ, đường thủy, vận tải đa phương thức, kho bãi và các dịch vụ logistics.

Theo đó, từ nay đến 31/07/2026, doanh nghiệp logistics có thể tiếp cận lãi vay ưu đãi từ 8,9%/năm, hạn mức vay không tài sản bảo đảm lên đến 30 tỷ đồng, giảm tối đa 70% phí phát hành bảo lãnh, đồng thời được miễn/giảm một số loại phí thanh toán quốc tế.

Bên cạnh đó, HDBank sẽ tư vấn cho khách hàng các giải pháp thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, bảo lãnh, thẻ doanh nghiệp và các gói dịch vụ phù hợp với đặc thù giao dịch xuyên biên giới.

Việc triển khai đồng thời 03 chương trình ưu đãi tiếp tục khẳng định cam kết của HDBank trong việc đồng hành sát sao cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình tối ưu chi phí, chủ động nguồn vốn và tăng tốc phát triển.