VPBank được vinh danh Doanh nghiệp hàng đầu về năng lượng môi trường xanh

Giải thưởng là một trong những chương trình uy tín cấp quốc gia nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong trong việc đổi mới mô hình kinh doanh, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường và tích cực đóng góp vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu chuyển dịch sang nền kinh tế xanh đang trở thành xu thế toàn cầu, việc VPBank được vinh danh không chỉ phản ánh chiến lược phát triển bền vững rõ ràng mà còn thể hiện vai trò dẫn dắt của ngân hàng trong ngành tài chính - ngân hàng.

Danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp xanh - Net Zero hành động là sự ghi nhận cho chiến lược ESG được VPBank kiên định triển khai trong nhiều năm, gắn tăng trưởng kinh doanh với tài chính xanh, quản trị bền vững và trách nhiệm xã hội. Đặc biệt, VPBank là đơn vị tiên phong khơi thông dòng vốn tài chính xanh toàn cầu trị giá hàng tỷ USD về Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn tín dụng xanh tập trung vào các lĩnh vực chuyển đổi trọng yếu như năng lượng tái tạo, giao thông bền vững và kinh tế tuần hoàn theo các tiêu chuẩn quản trị ESG quốc tế nghiêm ngặt. Theo đó, tổng dư nợ tín dụng xanh của VPBank đạt khoảng 39.000 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025, tăng 78% so với năm 2024, vượt mục tiêu đóng góp 1 tỷ USD cho tăng trưởng xanh đến năm 2030.

Quy mô này phản ánh năng lực của VPBank trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp ở các lĩnh vực đang đóng vai trò then chốt trong tiến trình chuyển đổi xanh, như giao thông phát thải carbon thấp, công trình xanh, tái chế - kinh tế tuần hoàn, nông - lâm nghiệp bền vững và năng lượng tái tạo. Ngay trong năm 2025, VPBank đã hỗ trợ hơn 29.000 khách hàng cá nhân và gần 300 khách hàng doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn xanh, tăng 6,3 lần so với cùng kỳ.

Cùng với tăng trưởng tín dụng xanh, VPBank liên tục mở rộng khả năng huy động vốn bền vững từ thị trường quốc tế. Ngay trong tháng 6/2026, VPBank cùng 15 định chế tài chính quốc tế ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững đầu tiên trị giá 1,44 tỷ USD. Trước đó, VPBank đã huy động gần 5,2 tỷ USD nguồn vốn bền vững từ thị trường quốc tế, đồng thời là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững, mở rộng kênh vốn dài hạn cho các chương trình chuyển đổi theo chuẩn ESG.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy mục tiêu Net Zero và chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng carbon thấp, VPBank xác định tài chính bền vững là một hướng đi chiến lược, qua đó dẫn dòng vốn vào các lĩnh vực tạo tác động tích cực cho môi trường, cộng đồng và nền kinh tế.

Tính hết 2025, tổng dư nợ tín dụng xanh của VPBank đạt khoảng 39.000 tỷ đồng, tăng 78% so với năm 2024.

Để đảm bảo tăng trưởng gắn với quản trị rủi ro, Ngân hàng đã xây dựng Khung quản lý rủi ro ESG toàn diện đáp ứng các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế về quản lý rủi ro ESG, tham chiếu các hướng dẫn của các định chế tài chính hàng đầu thế giới và các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trên nền tảng này, VPBank là ngân hàng đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam triển khai công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu theo TCFD, thực hiện kiểm tra sức chịu đựng trước biến đổi khí hậu và phát triển khung tài chính bền vững nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro khí hậu.

Trong thời gian quan, những nỗ lực của VPBank đã được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận. Ngân hàng được The Asset vinh danh "Tổ chức phát hành tài chính bền vững tốt nhất Việt Nam 2026"; Top 10 Doanh nghiệp hạng mục ESG Toàn diện tại Vietnam ESG Awards 2025; Ngân hàng xuất sắc nhất năm trong lĩnh vực quản trị rủi ro khí hậu - trao tặng bởi Energy Risk Asia Awards.

Đại diện VPBank cho biết, việc được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp xanh - Net Zero hành động là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của ngân hàng. Với nền tảng ESG đã được thiết lập, danh mục tài chính xanh ngày càng mở rộng và năng lực huy động vốn quốc tế được khẳng định, VPBank sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng trong quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, bao trùm và bền vững hơn.

Về VPBank:

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) là ngân hàng tư nhân quy mô lớn nhất Việt Nam, xếp thứ 77 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của tạp chí Fortune.

VPBank sở hữu hệ sinh thái mở rộng khác biệt gồm các thành viên trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán và bảo hiểm, cùng sự đồng hành của cổ đông chiến lược SMBC, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hơn 30 triệu khách hàng. Với sứ mệnh tiên phong đổi mới để nâng tầm chất lượng dịch vụ tài chính và tạo giá trị thịnh vượng bền vững cho khách hàng, cổ đông, cộng đồng và xã hội, VPBank hướng đến vị thế vững chắc trong top 3 ngân hàng lớn nhất Việt Nam và top 100 châu Á.