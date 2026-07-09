BVBank: Một thập kỷ "xây nền", một chu kỳ tăng trưởng mới

Trong thế giới tài chính, không phải mọi cuộc bứt phá đều bắt đầu bằng những bước chạy nước rút. Có những hành trình bền bỉ được khởi đầu bằng sự kiên nhẫn, dịch chuyển từng viên gạch để gia cố nền móng. Câu chuyện của BVBank là một minh chứng điển hình. Hơn mười năm qua, Ngân hàng lựa chọn một lối đi ít ồn ào: tập trung tái cấu trúc sâu rộng, đầu tư mạnh cho công nghệ, chuẩn hóa quản trị và định vị lại phân khúc cốt lõi. Khi nền tảng nội tại đủ chín, BVBank không chỉ tăng trưởng về quy mô và lợi nhuận, mà còn chứng minh được rằng: trong ngành ngân hàng, "đi chậm để đi xa" đôi khi lại là con đường ngắn nhất để tạo nên sự đột phá bền vững.

Nhìn lại lịch sử, tiền thân của BVBank là Ngân hàng TMCP Gia Định, thành lập năm 1992 với số vốn điều lệ vỏn vẹn 5 tỷ đồng. Đến năm 2011, nhà băng này chính thức đổi tên thành Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) với số vốn nâng lên 2.000 tỷ đồng. So với các đối thủ cùng thời kỳ, BVBank khi đó có xuất phát điểm tương đối khiêm tốn: mạng lưới mỏng, thị phần hạn chế và năng lực cạnh tranh chưa thực sự nổi bật.

Trước bài toán định vị thương hiệu, BVBank đã khước từ áp lực tăng trưởng nóng hay lao vào các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) đầy rủi ro để thổi phồng quy mô. Thay vào đó, ngân hàng kiên trì tìm kiếm không gian phát triển tại các phân khúc còn nhiều dư địa nhưng chưa được khai thác triệt để: khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và các hộ kinh doanh. Năm 2015 chính là cột mốc bản lề, đánh dấu bước chuyển dịch chiến lược sang mô hình ngân hàng bán lẻ.

"Nếu tính từ giai đoạn bắt đầu triển khai chiến lược bán lẻ một cách mạnh mẽ, BVBank trải qua đúng 1 thập kỷ thực thi và phát triển. Hơn 10 năm chuyển đổi mô hình kinh doanh, một con số cũng không quá dài nếu đặt cạnh các ngân hàng bán lẻ khác, nhưng chúng tôi rất tự hào vì quyết định đúng đắn, đúng thời điểm, từng bước đi không quá lớn nhưng chắc chắn và tính linh hoạt bắt kịp xu hướng phát triển của thị trường đã giúp BVBank có được nền tảng vững vàng và trái ngọt như ngày hôm nay. Đi theo định hướng bán lẻ không chỉ là 1 lựa chọn, mà đó còn là động lực tăng trưởng chính giúp BVBank đã chuyển mình từ một ngân hàng quy mô nhỏ thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, phát triển dựa trên chuyển đổi số, quản trị rủi ro và tăng trưởng bền vững"- Ông Lê Anh Tài -–Chủ tịch HĐQT BVBank chia sẻ

Theo lãnh đạo BVBank, sự thay đổi mang tính bước ngoặt không nằm ở quy mô tài sản mà ở tư duy tiếp cận thị trường. Thay vì đóng gói sản phẩm theo lối mòn truyền thống, BVBank chuyển dịch sang triết lý "lấy khách hàng làm trung tâm", may đo các giải pháp tài chính dựa trên nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng, đặc biệt chú trọng vào tốc độ xử lý, sự thuận tiện và tính cá nhân hóa cao.

Điều này thể hiện rõ trong định hướng tập trung vào khách hàng cá nhân, SME và hộ kinh doanh – những nhóm khách hàng được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng nhưng cũng có yêu cầu ngày càng cao về tốc độ, sự thuận tiện và khả năng cá nhân hóa dịch vụ.

Điểm nhấn chuyển đổi số

Ông Lê Anh Tài - Chủ tịch HĐQT chia sẻ thêm, quá trình chuyển đổi số là một điểm nhấn quan trọng trong hành trình xây dựng thành ngân hàng bán lẻ hiện đại của BVBank. Chính vì vậy, câu chuyện chuyển đổi số không đơn thuần là bài toán đưa các dịch vụ lên không gian mạng, mà là cuộc cách mạng tái cấu trúc toàn bộ quy trình vận hành. Ngân hàng số không chỉ là một kênh giao dịch bổ sung, mà là nền tảng cốt lõi để tái thiết kế toàn bộ hành trình trải nghiệm của khách hàng.

Nhờ cách tiếp cận này, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của công nghệ mà trở thành động lực tăng trưởng thực sự. Đến năm 2025, có tới 89% khách hàng mới của BVBank đến từ các kênh số, trong khi tỷ lệ giao dịch trực tuyến tiếp tục tăng trưởng vượt bậc giúp ngân hàng mở rộng tệp khách hàng với tốc độ tối ưu, đồng thời tiết giảm mạnh chi phí vận hành (CIR) trên mỗi khách hàng mà không bị lệ thuộc vào việc mở rộng mạng lưới chi nhánh vật lý.

Một điểm đáng chú ý khác là BVBank không lựa chọn phát triển ngân hàng số theo hướng đại trà. Thay vào đó, ngân hàng tập trung xây dựng các giải pháp chuyên biệt cho từng nhóm khách hàng. Với doanh nghiệp vừa và nhỏ, trọng tâm là các dịch vụ quản lý dòng tiền, thanh toán và tín dụng. Với hộ kinh doanh, BVBank là một trong những ngân hàng tiên phong phát triển các giải pháp tích hợp quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, thanh toán và tài chính trên cùng một nền tảng, đáp ứng xu hướng số hóa hoạt động kinh doanh và những yêu cầu mới về quản lý thuế.

Chiến lược này giúp Ngân hàng không chỉ cung cấp sản phẩm tài chính mà từng bước trở thành đối tác đồng hành cùng khách hàng trong quá trình vận hành và phát triển hoạt động kinh doanh. Đây cũng là cách ngân hàng tạo sự khác biệt trong bối cảnh các sản phẩm tài chính ngày càng có xu hướng tương đồng giữa các tổ chức tín dụng.

Song song với việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, BVBank tiếp tục hoàn thiện nền tảng quản trị nhằm đảm bảo tăng trưởng đi cùng với chất lượng. Theo lãnh đạo Ngân hàng, công nghệ và quản trị là hai yếu tố phải song hành: công nghệ giúp mở rộng quy mô, còn quản trị rủi ro là điều kiện để tăng trưởng bền vững. Chính vì vậy, sau khi hoàn thành Basel II, BVBank tiếp tục đầu tư vào hệ thống quản trị dữ liệu, quản trị rủi ro và tối ưu quy trình vận hành, chuẩn bị cho các chuẩn mực cao hơn trong tương lai.

Có thể thấy, điều tạo nên sự chuyển mình của BVBank không chỉ là những khoản đầu tư vào công nghệ hay sự thay đổi về mô hình kinh doanh, mà là cách ngân hàng kết nối các yếu tố đó thành một chiến lược phát triển thống nhất. Khi lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ làm động lực và lấy quản trị làm nền tảng, BVBank vừa tạo ra tăng trưởng trong ngắn hạn, vừa hình thành lợi thế cạnh tranh cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Năm 2025 đánh dấu bước bứt phá mạnh mẽ của BVBank khi Ngân hàng ghi nhận nhiều chỉ tiêu kinh doanh cao nhất lịch sử hoạt động. Lợi nhuận trước thuế đạt 522 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2024 và vượt kế hoạch năm, trong bối cảnh ngân hàng vẫn chủ động duy trì mức trích lập dự phòng lớn để củng cố chất lượng tài sản. Đây là năm thứ hai liên tiếp BVBank duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận trên 30%, phản ánh hiệu quả rõ nét của chiến lược tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Động lực tăng trưởng đến từ sự cải thiện đồng thời về quy mô và hiệu quả hoạt động. Tổng tài sản lần đầu vượt 133.000 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cuối năm 2024; dư nợ tín dụng đạt gần 78.200 tỷ đồng; trong khi huy động khách hàng tăng 31% lên gần 98.100 tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh.

Nhìn dài hơn trong giai đoạn 5 năm qua (2021 – 2025), hầu hết các chỉ tiêu tài chính cốt lõi của BVBank đều ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, phản ánh quá trình tái cơ cấu và đầu tư cho nền tảng bán lẻ, ngân hàng số bắt đầu mang lại kết quả. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của BVBank đạt 133.048 tỷ đồng, tăng gần 118% so với cuối năm 2020. Quy mô tín dụng cũng mở rộng nhanh khi dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 39.833 tỷ đồng lên 78.240 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 96%.

Không chỉ tăng trưởng về quy mô, hiệu quả kinh doanh của BVBank cũng cải thiện đáng kể. Tổng thu nhập hoạt động năm 2025 đạt gần 2.910 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với mức 1.416 tỷ đồng của năm 2020. Trong đó, các nguồn thu ngoài lãi như kinh doanh ngoại hối và hoạt động khác đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, góp phần đa dạng hóa cơ cấu doanh thu.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của BVBank đã tăng từ 201 tỷ đồng năm 2020 lên gần 522 tỷ đồng vào năm 2025, gấp 2,6 lần sau 5 năm và là mức lợi nhuận cao nhất lịch sử nhà băng này.

Tăng trưởng các chỉ tiêu tài chính cốt lõi (Giai đoạn 2020 - 2025):

Nếu kết quả kinh doanh là thước đo rõ nhất cho quá trình chuyển mình của BVBank trong những năm gần đây, thì phía sau những con số đó là một chiến lược được theo đuổi xuyên suốt trong hơn một thập kỷ.

"Nhìn lại hành trình chuyển đổi, quyết định đúng đắn nhất của Ban lãnh đạo BVBank là không chạy theo tăng trưởng quy mô bằng mọi giá, mà kiên trì tái cơ cấu hoạt động, đầu tư vào nền tảng công nghệ và quản trị rủi ro. Dù phải chấp nhận tăng trưởng chậm trong ngắn hạn, chiến lược này đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh", Ông Lê Anh Tài -–Chủ tịch HĐQT BVBank nhìn nhận.

Sau hơn một thập kỷ tập trung tái cấu trúc và xây dựng nền tảng, BVBank đang bước sang giai đoạn phát triển mới. Nếu trước đây ưu tiên của ngân hàng là đầu tư cho công nghệ, hoàn thiện mô hình quản trị và tái định vị hoạt động, thì trong 5-10 năm tới, mục tiêu sẽ là khai thác hiệu quả những nền tảng đó để nâng cao chất lượng tăng trưởng, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ và khẳng định vị thế trong phân khúc ngân hàng bán lẻ.

"BVBank hiện không còn ở giai đoạn xây nền mà đã bước vào thời điểm phát huy hiệu quả của những khoản đầu tư được thực hiện trong nhiều năm qua" – Ông Lê Anh Tài chia sẻ.

Khái niệm "chu kỳ mới" tại BVBank không chỉ dừng lại ở việc chạy theo quy mô tài sản, mà là hướng tới một mô hình tăng trưởng thông minh—nơi dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ can thiệp sâu vào việc cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và quản trị rủi ro chủ động.

Trong chiến lược dài hạn, Ngân hàng tiếp tục kiên định với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, lấy khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng hộ kinh doanh làm trọng tâm. Đây cũng là những phân khúc được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng khi khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

Khác với giai đoạn trước, mục tiêu của BVBank không chỉ là cung cấp các sản phẩm tài chính, mà là xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ có khả năng đáp ứng toàn diện nhu cầu của khách hàng. Thế mạnh của BVBank cũng chính là sự kết nối với hệ sinh thái bền vững đến từ các đối tác uy tín, từ nghỉ dưỡng, hàng tiêu dùng, chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh,... đến các công ty fintech hàng đầu.

Theo Ông Lê Anh Tài, chuyển đổi số cũng sẽ bước sang một giai đoạn mới. Nếu trước đây công nghệ chủ yếu được sử dụng để số hóa quy trình và nâng cao hiệu quả vận hành, thì trong thời gian tới, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc cá nhân hóa sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hoạt động quản trị. Đây được xem là nền tảng để BVBank gia tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chuyển từ cạnh tranh về quy mô sang cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ và công nghệ.

Bên cạnh tăng trưởng, BVBank tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao năng lực tài chính và chuẩn hóa quản trị theo các thông lệ quốc tế. Kế hoạch tăng vốn điều lệ nâng tổng số vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng, chuyển niêm yết cổ phiếu BVB sang HoSE, từng bước tiếp cận các chuẩn mực quản trị cao hơn, được các tổ chức uy tín như Fitch Ratings xếp hạng mức độ tín nhiệm B+ "Triển vọng ổn định", đều nằm trong chiến lược nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng trong giai đoạn mới. Lãnh đạo BVBank đánh giá đây không chỉ là những mục tiêu về mặt tài chính mà còn là bước chuẩn bị để ngân hàng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của nhà đầu tư, khách hàng và cơ quan quản lý trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển.

Xu thế cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam đang dịch chuyển khốc liệt từ cuộc đua quy mô mạng lưới sang cuộc chiến về chất lượng dịch vụ, dữ liệu và công nghệ. Lợi thế dài hạn chắc chắn sẽ thuộc về những định chế tài chính sở hữu nền tảng quản trị vững chắc và tư duy chuyển đổi số thực chất.

Hành trình hơn một thập kỷ kiên trì "đi chậm để đi xa" của BVBank đã chứng minh tính đúng đắn. Với bệ phóng nội tại vững vàng đã được thử thách qua thời gian, BVBank hoàn toàn tự tin bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, khẳng định vị thế một ngân hàng bán lẻ hiện đại, hiệu quả và bền vững trên thị trường.