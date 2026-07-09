Cổ đông VietinBank, BIDV, Vietcombank đón tin vui

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã CK: CTG) vừa thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo đó, tỷ lệ thực hiện là 4,5% trên mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 450 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 24/7/2026, ngày chi trả cổ tức cho cổ đông là 27/8/2026. Quy mô đợt chi trả cổ tức là 3.495 tỷ đồng.

Đối với chứng khoán đã lưu ký, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, cổ đông thực hiện thủ tục tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VietinBank (VBSE), bắt đầu từ ngày 27/8/2026, khi đến nhận cần xuất trình căn cước hoặc hộ chiếu cùng sổ cổ đông. VietinBank cũng cho biết sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5% trước khi chi trả cổ tức cho cổ đông là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú, theo danh sách chốt ngày 24/7/2026.

﻿Trước đó, Vietcombank (mã VCB) và BIDV (mã BID) cũng thông báo về việc chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 4,5%.

Vietcombank sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 24/7/2026 để thực hiện quyền nhận cổ tức, ngày chi trả là 27/8/2026. Với gần 8,36 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vietcombank dự kiến chi hơn 3.760 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức tiền mặt này.

Trong khi đó, BIDV chốt danh sách cổ đông tại ngày 20/7/2026. Ngày thanh toán là 20/8/2026 và tổng số tiền BIDV chi trả cho đợt này là 3.276 tỷ đồng.