Cập nhật kết quả kinh doanh ngân hàng 6 tháng 2026: Một nhà băng báo lãi tăng 80%, VietinBank và Agribank ghi nhận kỷ lục mới

Bức tranh kinh doanh ngành ngân hàng trong nửa đầu năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng khi hàng loạt nhà băng công bố kết quả tăng trưởng tích cực. ABBank ước tính lợi nhuận sau 6 tháng tăng 80%, VietinBank lần đầu chạm mốc 3 triệu tỷ đồng tổng tài sản, Agribank có dư nợ cho vay vượt 2 triệu tỷ đồng.

Lợi nhuận ABBank ước tăng 80%

Theo số liệu vừa được ABBank công bố, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của ngân hàng này ước đạt mức 3.016 tỷ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025 và đạt 67% kế hoạch cả năm 2026 là 4.500 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 2/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt mức 260,65 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Quy mô hoạt động của ABBank tiếp tục mở rộng với dư nợ đạt 138 nghìn tỷ đồng và tổng mức huy động đạt 163 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) kiểm soát ở mức dự kiến 0,55% và Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt mức cao trên 12%.

Chia sẻ với báo chí mới đây, Chủ VietinBank Trần Minh Bình cho biết hoạt động của ngành ngân hàng trong nửa đầu năm 2026 đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là áp lực huy động vốn và bài toán thanh khoản khi nhu cầu tín dụng của nền kinh tế tiếp tục gia tăng.

Tài sản VietinBank chạm mốc 3 triệu tỷ

Trong bối cảnh đó, VietinBank vẫn duy trì được sự chủ động trong công tác huy động vốn, qua đó đảm bảo nguồn lực để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng cũng như hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Theo cập nhật từ lãnh đạo VietinBank, tính đến ngày 31/5/2026, tổng tài sản của ngân hàng tăng 6% so với đầu năm, đạt khoảng 3 triệu tỷ đồng.

Việc cán mốc 3 triệu tỷ đồng tổng tài sản đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với VietinBank trong hành trình mở rộng quy mô hoạt động. Trong nhiều năm qua, ngân hàng liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu hệ thống về tổng tài sản, tín dụng và huy động vốn.

Hiện nay, nhóm ngân hàng sở hữu quy mô tài sản lớn nhất hệ thống gồm BIDV, VietinBank, Vietcombank và Agribank. Trong đó, BIDV là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 3 triệu tỷ đồng tổng tài sản. Việc VietinBank gia nhập nhóm này cho thấy xu hướng mở rộng quy mô ngày càng mạnh mẽ của các ngân hàng thương mại nhà nước trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục tăng cao.

Dư nợ cho vay Agribank lần đầu vượt 2 triệu tỷ đồng

Tại họp Ban Điều hành và Hội nghị giao ban Trụ sở chính thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II và 6 tháng đầu năm, ban lãnh đạo Agribank cho biết hoạt động kinh doanh đến 30/6 ghi nhận nhiều kết quả tích cực; các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản bám sát kế hoạch, cân đối vốn được bảo đảm an toàn, bền vững. Nguồn vốn huy động đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế lần đầu tiên đạt và vượt mốc 2 triệu tỷ đồng.

Công tác xử lý, thu hồi nợ xấu ghi nhận kết quả tích cực, với các chỉ tiêu trọng yếu đều hoàn thành kế hoạch đề ra; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,13%.

Theo kết quả điều tra của Ngân hàng Nhà nước, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý II/2026 tiếp tục được các TCTD đánh giá có sự cải thiện so với quý trước và duy trì tương đối ổn định, dù chưa đạt mức kỳ vọng ghi nhận tại kỳ điều tra trước. Hoạt động kinh doanh được kỳ vọng tiếp tục cải thiện trong quý III, đồng thời triển vọng cả năm 2026 được đánh giá lạc quan. Có 84,1% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2026 tăng trưởng dương so với năm 2025; 10,6% lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm và 5,3% kỳ vọng lợi nhuận không thay đổi.



