NCB thắng lớn tại HR Asia Awards 2026 với 3 giải thưởng danh giá

Với chủ đề "People First, Always – Luôn đặt con người làm trọng tâm", HR Asia Awards 2026 tôn vinh những doanh nghiệp có khả năng thích ứng và phát triển trước mọi thay đổi và sở hữu môi trường làm việc lý tưởng cho người lao động. Qua đó, HRAA 2026 muốn khẳng định con người luôn là yếu tố cốt lõi tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh AI và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ.

Vượt qua hàng loạt tiêu chí khắt khe của Hội đồng chuyên gia, cùng kết quả khảo sát trực tiếp từ người lao động để giành số điểm xuất sắc 4,6/5 điểm, NCB lần thứ tư liên tiếp được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á - Best Companies to Work for in Asia 2026".

NCB được vinh danh với 3 giải thưởng lớn tại HR Asia Awards 2026

Bên cạnh đó, năm nay, NCB vinh dự được HRAA trao tặng thêm 2 giải thưởng đặc biệt gồm "Doanh nghiệp Dẫn đầu Công nghệ - Tech Empowerment Awards 2026" và "Doanh nghiệp Chuyển đổi Năng lực Nhân sự - People Transformation Awards 2026".

Trong đó, giải thưởng "Doanh nghiệp Dẫn đầu Công nghệ" ghi nhận những nỗ lực tiên phong của NCB trong việc ứng dụng công nghệ để cải tiến môi trường làm việc, nâng cao trải nghiệm của nhân viên và gia tăng hiệu quả vận hành. Và với giải thưởng "Doanh nghiệp Chuyển đổi Năng lực Nhân sự", NCB được tôn vinh nhờ sở hữu chiến lược phát triển nguồn nhân lực bài bản, cùng sự đầu tư liên tục vào công tác đào tạo, nâng cao năng lực và trang bị cho đội ngũ những kỹ năng cần thiết để thích ứng, bứt phá trước mọi thách thức.

NCB đạt điểm số vượt trội so với mức bình quân của thị trường ở tất cả các nhóm tiêu chí đánh giá trong bộ tiêu chí của HRAA 2026. Cụ thể, 3 yếu tố Giá trị cốt lõi của tổ chức (Core); Giá trị cá nhân và mức độ gắn kết của nhân viên (Self); Giá trị tập thể, tinh thần hợp tác và văn hóa doanh nghiệp (Group) của ngân hàng đạt số điểm lần lượt 4,5 - 4,63 - 4,66, vượt xa so với điểm trung bình của các doanh nghiệp tham gia khảo sát lần lượt đạt 3,89 – 3,99 – 4,07.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức và Hội đồng chuyên gia, NCB sở hữu nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh với triết lý lấy con người làm trung tâm, với mức độ gắn kết nhân viên cao và môi trường làm việc tích cực. NCB cũng được đánh giá là sở hữu môi trường làm việc tích cực, có đội ngũ lãnh đạo tài năng, minh bạch, sẵn sàng trao quyền và tin tưởng nhân viên của mình; nơi mà đội ngũ nhân sự không chỉ gắn kết với tổ chức mà còn sẵn sàng đồng hành, cống hiến và phát triển lâu dài. Đây cũng là những yếu tố giúp NCB duy trì mức độ gắn kết nhân viên ở mức cao, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường lao động.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Tạ Kiều Hưng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NCB cho biết: "Xây dựng đội ngũ nhân sự Hiền - Tài với tư duy đổi mới, năng lực đáp ứng thời cuộc luôn là ưu tiên hàng đầu của NCB. Đặc biệt, chương trình phát triển nhân tài trẻ và đội ngũ quản lý kế cận được NCB triển khai mạnh mẽ song hành với văn hóa "trao quyền", đã tạo ra một môi trường giàu cơ hội phát triển, thử thách và thăng tiến, giúp NCB trở thành điểm đến của nhân sự chất lượng cao trong ngành thời gian qua".

NCB chú trọng đầu tư mạnh mẽ cho công tác kiện toàn bộ máy và năng lực nhân sự

Được biết, trong 5 năm gần đây, ngân hàng NCB đầu tư mạnh mẽ cho công tác kiện toàn bộ máy và năng lực nhân sự. Bên cạnh việc xây dựng môi trường làm việc lý tưởng và chế độ đãi ngộ hấp dẫn, cạnh tranh hàng đầu thị trường, NCB luôn chú trọng phát triển đội ngũ với mong muốn góp phần xây dựng thế hệ người Việt Nam mới khỏe thể chất, sáng tâm hồn, giàu tri thức, đáp ứng thời cuộc. NCB đã kiện toàn bộ máy nhân sự với sự tham gia của nhiều nhân sự cấp cao và các chuyên gia trong và ngoài nước có chuyên môn sâu rộng. Đến nay, NCB là một trong những ngân hàng sở hữu đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự cao cấp giàu kinh nghiệm, năng lực chuyên môn và năng lực quản lý trên thị trường Tài chính - Ngân hàng.

HRAA là giải thưởng quốc tế uy tín và thường niên do Tạp chí HR Asia tổ chức, nhằm đánh giá, vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và môi trường làm việc hàng đầu khu vực. Việc đánh giá và lựa chọn được thực hiện theo mô hình đánh giá mức độ gắn kết tổng thể (TEAM) và thông qua các phỏng vấn chuyên sâu nhằm đánh giá chính xác về các đơn vị theo những tiêu chí khắt khe của giải thưởng.







