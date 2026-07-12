Cựu Phó Thủ tướng Đức gốc Việt tham gia Tổ tư vấn Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM

Ngày 12/7, Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) công bố quyết định thành lập và ra mắt Tổ tư vấn với 13 thành viên.

Tổ tư vấn do PGS.TS Trần Hoàng Ngân làm Tổ trưởng. Các thành viên là các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia tài chính đầu ngành trong và ngoài nước.

Trong đó có sự tham gia của ông Philip Rösler, nguyên Phó Thủ tướng Đức, nguyên Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Cựu Phó Thủ tướng Đức Philip Rösler là người gốc Việt, có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực hợp tác chiến lược quốc tế, tài sản số, tài chính hàng không, kết nối nhà đầu tư và định chế tài chính.

VIFC-HCMC chính thức vận hành tháng 2/2026.

Thành viên Tổ tư vấn còn có ông Marc Knapper, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ông có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, thương mại, đầu tư, an ninh, năng lượng, giáo dục và hợp tác quốc tế.

Ông Jeff Singer, nguyên Giám đốc điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Dubai (DIFC) cũng là thành viên Tổ tư vấn VIFC - HCMC.

Thành viên Tổ tư vấn còn có ông Stephen Glynn, nguyên Giám đốc điều hành Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA) - Cộng hòa Kazakhstan. Ông cũng từng làm Trưởng bộ phận Thực thi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA), với nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc pháp lý - quản lý, quản trị, quy định đối với dịch vụ tài chính, giám sát thị trường vốn, thực thi quy định, thiết kế thể chế và phát triển trung tâm tài chính quốc tế..

TS Jochen Biedermann - Tổng Giám đốc Liên minh Thế giới các Trung tâm tài chính quốc tế (WAIFC) cũng là thành viên của tổ tư vấn VIFC - HCMC.

Ngoài ra, Tổ tư vấn còn ông Don Lam - nhà sáng lập; Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn VinaCapital; PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM); ông Sam Van - Giám đốc Điều hành của SRO Partners; ông Bhaskar Dasgupta - nguyên Giám đốc Hạ tầng thị trường - Trung tâm tài chính quốc tế Abu Dhabi.

Ông Philipp Rösler (Ảnh :TL)

Ông Chia Hock Lai - Chủ tịch Responsible Fintech Institute (RFI); GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo - Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM; TS Lưu Ngọc Hiệp - Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Tổ Tư vấn VIFC-HCMC được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng hỗ trợ Cơ quan Điều hành nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển, kết nối nguồn lực chuyên gia và tham vấn các giải pháp phù hợp với yêu cầu vận hành của một trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới; góp phần cung cấp các góc nhìn độc lập, thực tiễn và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Đồng thời hỗ trợ VIFC-HCMC xác định định hướng phát triển, sản phẩm ưu tiên và cơ chế vận hành hiệu quả, phục vụ mục tiêu thu hút dòng vốn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.

Tại lễ ra mắt, Cơ quan Điều hành VIFC - HCM cùng Tổ tư vấn cũng đã có phiên thảo luận với trao đổi về định hướng chiến lược phát triển và các sản phẩm ưu tiên trong giai đoạn tới.

VIFC-HCMC chính thức vận hành cuối tháng 2/2026, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài chính quốc tế thế hệ mới, kết nối giữa tài chính, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và các chuẩn mực quản trị hiện đại.

Trọng tâm phát triển của VIFC-HCMC bao gồm thị trường vốn quốc tế, tài chính xanh, tài chính thương mại, tài chính hàng hải, tài chính hàng không, fintech, tài sản số, quản lý tài sản, đào tạo nhân lực tài chính và các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp theo thông lệ quốc tế.