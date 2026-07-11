Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp với TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi: Chuyển động theo mô hình mới và định hướng phát triển của đất nước

Đó là tinh thần chung của Hội nghị sơ kết, ký Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Thành ủy - Thường trực HĐND và UBND Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi diễn ra sáng 11/7, tại Đà Nẵng.

Tham dự Hội nghị, về phía TP. Đà Nẵng có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; Trần Phước Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng; Hồ Kỳ Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng.

Về phía tỉnh Quảng Ngãi có các đồng chí: Đinh Thị Hồng Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Cao Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Ngọc Sâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Về phía lãnh đạo KTNN có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước. Các đồng chí Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, Doãn Anh Thơ, Trần Minh Khương; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc KTNN, lãnh đạo KTNN khu vực III; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương và các đồng chí được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp KTNN.

Phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm toán

Những năm vừa qua, thực hiện quy chế phối hợp đã ký, mối quan hệ phối hợp công tác giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các mặt công tác, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN, cũng như các hoạt động giám sát, quản lý, điều hành ngân sách nhà nước của HĐND, UBND các tỉnh, thành phố đã được nâng cao hơn thông qua nắm bắt các thông tin từ kết quả kiểm toán.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Hồng Thoan

Khẳng định những kết quả đạt được từ Quy chế phối hợp, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh: Quy chế phối hợp công tác đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa KTNN với Thường trực HĐND và UBND thành phố, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi bên.

Thông qua hoạt động kiểm toán ngân sách địa phương, KTNN đã kịp thời đưa ra nhiều đánh giá, kết luận và kiến nghị xác đáng, giúp thành phố hoàn thiện công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực; hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn. Các thông tin, kết quả kiểm toán cũng là cơ sở quan trọng để HĐND thành phố thực hiện chức năng giám sát, quyết định dự toán, phân bổ và phê chuẩn quyết toán ngân sách theo quy định - ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước khu vực III Vương Nguyên Lượng báo cáo sơ kết Quy chế phối hợp công tác - Ảnh: Hồng Thoan

Cụ thể, hàng năm, KTNN đã phối hợp chặt chẽ với 02 địa phương trong công tác khảo sát, thu thập thông tin về các đầu mối kiểm toán nhằm phục vụ công tác lập kế hoạch kiểm toán theo định hướng của ngành. Thường trực HĐND, UBND 02 địa phương luôn quan tâm phối hợp và chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ và kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập các thông tin cần thiết phục vụ công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán của KTNN. Cùng với việc gửi văn bản lấy ý kiến, việc tổ chức hội nghị thảo luận về đầu mối kiểm toán giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND 02 địa phương và các cơ quan tổng hợp, thanh tra các ngành đã góp phần hạn chế sự trùng lắp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của địa phương.

Đặc biệt, trong hoạt động kiểm toán, các tỉnh, thành phố luôn phối hợp kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để các Đoàn kiểm toán thực hiện các nhiệm vụ, chức trách theo kế hoạch được giao, chỉ đạo sát sao việc cung cấp hồ sơ tài liệu, trách nhiệm giải trình của các đơn vị được kiểm toán, đảm bảo cho hoạt động của KTNN được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Các đại biểu tham dự Hội nghị - Ảnh: Hồng Thoan

Trong quá trình kiểm toán, KTNN thường xuyên trao đổi với Thường trực HĐND, UBND 02 địa phương về tiến độ kiểm toán, những vướng mắc phát sinh để kịp thời phối hợp xử lý có hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng kiểm toán.

Khi các Báo cáo kiểm toán, Thông báo kết quả kiểm toán được phát hành, KTNN cũng gửi đến Thường trực HĐND, UBND 02 địa phương. Trên cơ sở đó, các địa phương đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị kiểm toán, phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Khẳng định về những kết quả quan trọng với sự đồng hành của KTNN thông qua thực hiện Quy chế phối hợp công tác, đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng nhấn mạnh: Thông qua hoạt động kiểm toán, nhiều kiến nghị xác đáng đã giúp cho địa phương hoàn thiện thể chế quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tài sản công; đồng thời là cơ sở quan trọng để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, phòng ngừa những sai sót và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý, điều hành.

Hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, điều hành, giám sát

Hằng năm, các địa phương kịp thời gửi dự toán ngân sách địa phương, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương cho KTNN, các Nghị quyết của HĐND, các văn bản chỉ đạo, điều hành về tài chính ngân sách do HĐND, UBND 02 địa phương ban hành... giúp KTNN nắm được những chính sách cụ thể liên quan đến quản lý kinh tế - xã hội của địa phương, thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch kiểm toán.

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: Hồng Thoan

HĐND 02 địa phương đã tổ chức công khai kết quả kiểm toán, các kết luận, kiến nghị của KTNN đến đại biểu HĐND 02 địa phương nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong sử dụng ngân sách, qua đó nâng cao hiệu quả trong hoạt động giám sát của HĐND về lĩnh vực tài chính, ngân sách; trong công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách của UBND 02 địa phương; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý, điều hành ngân sách trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Thông qua kết quả kiểm toán, KTNN đã đánh giá các mặt làm được, phát hiện những tồn tại trong việc lập và phân bổ dự toán, công tác điều hành, công tác khóa sổ lập báo cáo quyết toán ngân sách. Những ý kiến đánh giá, kết luận và kiến nghị của KTNN góp phần chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành ngân sách của địa phương, là cơ sở quan trọng để HĐND 02 địa phương xem xét trong quá trình thẩm tra, quyết định thông qua quyết toán ngân sách, dự toán và phân bổ ngân sách năm sau. Bên cạnh đó, KTNN còn đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương.

Thường trực HĐND, UBND 02 địa phương và KTNN còn phối hợp trao đổi thông tin để tăng cường việc nâng cao kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân sách cho đại biểu HĐND nhằm sử dụng tốt thông tin của các báo cáo kiểm toán phục vụ cho hoạt động giám sát của HĐND, kết hợp việc tuyên truyền phổ biến về Luật KTNN, quy trình kiểm toán, quy chế hoạt động của Đoàn kiểm toán nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành ở địa phương về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của KTNN.

Mặc dù chưa có Quy chế phối hợp giữa KTNN và Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Thành ủy, nhưng thời gian qua hai bên đã duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ thông qua việc trao đổi thông tin, cung cấp kết quả kiểm toán và phối hợp chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Kết quả kiểm toán của KTNN đã trở thành nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại địa phương.

Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: Hồng Thoan

Trên cơ sở kết quả đạt được và những yêu cầu mới từ thực tiễn, tại Hội nghị, KTNN và 02 tỉnh, thành tiếp tục ký Quy chế phối hợp - bổ sung thêm thành phần Ban Thường vụ Tỉnh ủy/Thành ủy - nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mỗi bên; phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cũng như định hướng xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước theo đúng quy định của Luật KTNN, Luật Ngân sách Nhà nước và phù hợp với định hướng phát triển của đất nước và địa phương.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh việc ký kết Quy chế phối hợp có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện sự quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và KTNN trong việc tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, quản lý sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản công và ngân sách địa phương, để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành đã đề ra cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Hồng Thoan

Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định: KTNN cam kết sẽ hỗ trợ, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cùng với thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi để kiến tạo, phát triển vì sự thịnh vượng chung của địa phương. Và trên cơ sở đó, các bên có thể đóng góp một cách thiết thực, có hiệu quả hơn cho sự phát triển của đất nước.

Xác định việc thực hiện Quy chế phối hợp với KTNN là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của chính quyền địa phương, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh: Thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động kiểm toán; nghiêm túc tiếp thu, triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán. Đồng thời, chủ động phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các kiến nghị kiểm toán được thực hiện hiệu quả, góp phần xây dựng nền tài chính công minh bạch, an toàn, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Hồng Thoan

Khẳng định cam kết sẽ thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp, đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đánh giá việc ký kết Quy chế phối hợp mới sẽ tiếp tục tạo cơ sở để tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong xây dựng kế hoạch kiểm toán, hạn chế chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giám sát và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa trao "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Kiểm toán nhà nước" cho các đồng chí lãnh đạo địa phương - Ảnh Hồng Thoan

Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã trao "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Kiểm toán nhà nước" cho 14 đồng chí lãnh đạo địa phương, Sở, Ngành có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN./.