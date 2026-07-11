Techcom Life đoạt cú đúp giải thưởng tại Insurance Asia Awards 2026

Digital Transformation Initiative of the Year – Vietnam (Sáng kiến Chuyển đổi số tiêu biểu năm 2026 tại Việt Nam)

Domestic Life Insurer of the Year – Vietnam (Doanh nghiệp Bảo hiểm Nhân thọ tiêu biểu năm 2026 tại Việt Nam)

Ghi nhận này nối tiếp cú đúp giải thưởng của Techcom Life tại The Asian Banker Vietnam Awards 2026, đồng thời khẳng định những bước tiến nhanh chóng của công ty trong hành trình xây dựng một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ được dẫn dắt bởi công nghệ và lấy khách hàng làm trung tâm cho thị trường Việt Nam. Tổng thể, hai giải thưởng này phản ánh sự công nhận ngày càng lớn của ngành đối với cách tiếp cận của Techcom Life – nơi trí tuệ nhân tạo (AI), tính minh bạch và trải nghiệm khách hàng được đặt làm nền tảng của mô hình kinh doanh.

Kiến tạo tương lai của bảo hiểm nhân thọ

Hai giải thưởng lần này ghi nhận hai trụ cột chiến lược đã định hình Techcom Life kể từ ngày đầu thành lập: ứng dụng công nghệ để đơn giản hóa và nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm, và xây dựng doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thế hệ mới đáp ứng những nhu cầu đang thay đổi của khách hàng Việt Nam.

Giải thưởng Digital Transformation Initiative of the Year - Vietnam ghi nhận cách tiếp cận công nghệ khác biệt của Techcom Life. Thay vì số hóa các quy trình vận hành sẵn có, công ty đã được xây dựng ngay từ nền móng trên một nền tảng cloud-native, tích hợp AI – cho phép tạo ra những trải nghiệm nhanh hơn, nhất quán hơn và minh bạch hơn trên toàn bộ vòng đời hợp đồng bảo hiểm.

Trọng tâm của nền tảng này là iProtek – hệ sinh thái số độc quyền của Techcom Life, hỗ trợ toàn bộ các quy trình tư vấn, thẩm định, quản trị hợp đồng và giải quyết quyền lợi. Bổ trợ cho iProtek là Tori – trợ lý AI cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ theo thời gian thực cho tư vấn viên tài chính. Hiện nay, khoảng 85% tư vấn viên bancassurance của Techcom Life sử dụng Tori mỗi ngày. Hàng nghìn tư vấn viên trên toàn quốc đã vận hành thành thạo bộ công cụ tư vấn số hoàn toàn không giấy tờ của công ty chỉ trong vòng hai tháng triển khai.

Những đổi mới này đang góp phần nâng cao năng suất tư vấn viên, rút ngắn thời gian xử lý và cải thiện trải nghiệm khách hàng, trong khi vẫn duy trì các chuẩn mực chất lượng và quản trị nhất quán.

Giải thưởng Domestic Life Insurer of the Year – Vietnam ghi nhận những thành tựu tổng thể của công ty trong việc xây dựng một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ mới với trọng tâm rõ ràng đặt vào nhu cầu khách hàng, sự vượt trội trong vận hành và tăng trưởng bền vững dài hạn.

Một mô hình khác biệt ngay từ ngày đầu

Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động chưa đầy một năm, Techcom Life đã tập trung xây dựng một trải nghiệm bảo hiểm đơn giản hơn, minh bạch hơn và dễ tiếp cận hơn. Thông qua sự kết hợp giữa công nghệ, dữ liệu và chuyên môn con người, công ty hướng đến giải quyết những thách thức tồn tại lâu năm của ngành, đồng thời hỗ trợ khách hàng đưa ra những quyết định sáng suốt hơn về bảo vệ, sức khỏe và an sinh tài chính.

Chia sẻ về thành tựu này, ông Mukesh Pilania, Tổng Giám đốc Techcom Life, cho biết:

"Chưa đầy một năm kể từ ngày đi vào hoạt động, chúng tôi đã xây dựng một tổ chức lấy khách hàng làm trung tâm, tiên phong ứng dụng AI trong mọi khía cạnh vận hành, góp phần định nghĩa lại cách bảo hiểm nhân thọ được cung cấp và trải nghiệm.

Việc được Insurance Asia vinh danh ở cả hai hạng mục 'Digital Transformation Initiative of the Year' và 'Domestic Life Insurer of the Year', sau cú đúp giải thưởng tại The Asian Banker Awards 2026, là một sự khẳng định mạnh mẽ rằng tầm nhìn của chúng tôi đang tạo được tiếng vang không chỉ tại Việt Nam mà trên toàn khu vực.

Chúng tôi vinh dự đón nhận những giải thưởng này, nhưng đây không phải đích đến. Đây là một cột mốc sớm trên hành trình kiến tạo một tương lai đơn giản hơn, thông minh hơn và dễ tiếp cận hơn cho ngành bảo hiểm nhân thọ."

Động lực cho hành trình phía trước

Được tổ chức tại Singapore ngày 07/07/2026, Insurance Asia Awards là một trong những nền tảng giải thưởng hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, ghi nhận sự đổi mới, xuất sắc trong vận hành và tác động tích cực đến khách hàng của ngành bảo hiểm. Với Techcom Life, sự ghi nhận này là một cột mốc quan trọng trong năm đầu hoạt động, đồng thời củng cố cam kết của công ty trong việc xây dựng một doanh nghiệp bảo hiểm hiện đại – nơi công nghệ, niềm tin và thiết kế lấy con người làm trung tâm hội tụ.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục chuyển mình, Techcom Life kiên định với tầm nhìn "Tái kiến thiết ngành bảo hiểm, Trao quyền tự chủ tương lai". Hiện thực hóa tầm nhìn đó là định hướng cung cấp những giải pháp giúp cá nhân và gia đình bảo vệ điều quan trọng nhất, đồng thời thúc đẩy khát vọng kiến tạo một trải nghiệm bảo hiểm liền mạch, minh bạch và giàu kết nối hơn cho khách hàng.

Về Techcom Life

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ thương (Techcom Life), được thành lập bởi Techcombank, hướng đến xây dựng một thế hệ giải pháp bảo hiểm nhân thọ hiện đại, minh bạch, lấy khách hàng làm trọng tâm, phát triển trên nền tảng công nghệ – dữ liệu, định hướng AI-first. Với tầm nhìn "Tái kiến thiết ngành bảo hiểm, Trao quyền tự chủ tương lai", Techcom Life tập trung vào ba nhu cầu thiết yếu: bảo vệ sức khỏe, tài chính vững vàng và nâng cao chất lượng sống – góp phần vào sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính Việt Nam và mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt.

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