Tòa phạt tiền các bị cáo trong đường dây cho vay lãi suất gần 125% đến 13.500%/năm

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Minh Hải (41 tuổi) 600 triệu đồng; bị cáo Verevkin Vladimir (36 tuổi, quốc tịch Nga) 1 năm 11 tháng 5 ngày tù (đã chấp hành xong). 5 đồng phạm khác trong vụ án bị phạt tiền từ 200-250 triệu đồng, cùng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Theo cáo trạng, ngày 19-5-2023, bà N.H.X.A. vay 2,5 triệu đồng, thời hạn 3 tháng thông qua trang web của Công ty ATM Online. Do không thanh toán đúng hạn, bà N.H.X.A. nhiều lần bị nhân viên công ty điện thoại và đến chỗ làm việc đòi nợ. Sau đó, bà trình báo công an.

Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2016, Hải cùng Alexey Bychkov và Sergey Lykosov (quốc tịch Nga) thành lập doanh nghiệp tại Singapore, tổ chức cho vay tiêu dùng quy mô lớn thông qua website atmonline.vn.

Để triển khai hoạt động cho vay tại Việt Nam, nhóm này sử dụng hai pháp nhân là Công ty ATM Online (đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính) và Công ty TM 24H (đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ).

Với vai trò giám đốc tài chính, Hải trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của hai công ty.

Tiếp sức có các bị cáo: Trần Đình Triển, đại diện theo pháp luật của Công ty TM 24H; Verevkin Vladimir, Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động tại Việt Nam, quản lý hệ thống gọi tự động và quản trị rủi ro; Nguyễn Thị Thúy Diễm, giám đốc vận hành; Đỗ Thị Minh Hiếu, trưởng nhóm thẩm định vay; Nguyễn Thanh Sang, trưởng nhóm thu hồi nợ G0, G1; Phạm Thị Ngọc Bích, trưởng nhóm thu hồi nợ G3.

Nhóm sử dụng website được lập trình sẵn để thiết lập quy trình giải ngân tự động và tạo các "Hợp đồng cầm cố tài sản" dưới hình thức hợp đồng điện tử với Công ty TM 24H, nhằm che giấu bản chất của giao dịch vay tiền. Ngoài mức lãi suất 12%/năm ghi trong hợp đồng, người vay còn phải đóng thêm các khoản như phí dịch vụ, phí tư vấn và phí nền tảng.

Từ năm 2019 đến năm 2023, Công ty TM 24H giải ngân hơn 3.708 tỷ đồng qua 738.933 lượt vay. Khách hàng vay phải chịu lãi suất gần 125%/năm đến hơn 13.500%/năm, cao gấp 6-675 lần mức lãi suất tối đa theo quy định. Các bị cáo đã thu lợi bất chính hơn 720 triệu đồng.

Theo HĐXX, các bị cáo phạm tội có tổ chức, diễn ra liên tục trong thời gian dài, thể hiện sự coi thường pháp luật và ảnh hưởng đến trật tự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực tín dụng. Bị cáo Hải giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và người điều hành hoạt động cho vay lãi nặng, hưởng lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, HĐXX cũng xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt và đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.