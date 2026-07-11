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Người dân Hà Nội lưu ý chỉ mua bán vàng miếng tại những địa điểm sau

| | Tài chính - ngân hàng

Người dân Hà Nội lưu ý chỉ mua bán vàng miếng tại những địa điểm sau

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 khuyến cáo người dân thực hiện mua bán vàng miếng tại các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng, thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 vừa qua đã phối hợp với các sở ban ngành (Công an Thành phố Hà Nội, Thuế Thành phố Hà Nội, Sở Công thương) tiến hành thanh tra, kiểm tra liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng. Qua đó, Đoàn thanh kiểm tra đã phát hiện vi phạm của các doanh nghiệp và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý. Các tồn tại, sai phạm của các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền, chế độ thông tin báo cáo, trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng khi có thay đổi về mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của pháp luật và vi phạm của pháp luật về hóa đơn, thuế.

Để người dân biết và nắm quy định, tránh việc vô tình thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh vàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 khuyến cáo người dân thực hiện mua bán vàng miếng tại các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Khi thực hiện các giao dịch thanh toán có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Việc các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại cũng như người dân nắm được quy định sẽ góp phần quan trọng trong quá trình quản lý hoạt động kinh doanh vàng của cơ quan chức năng sẽ giảm thiểu rủi ro bị xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng như góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Theo danh sách tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được NHNN cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trên địa bàn Hà Nội đến hết quý 1/2026, có 22 ngân hàng gồm: Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank, MB, Techcombank, SeABank, VPBank, MSB, SHB, TPBank, VietABank, SCB, Sacombank, Vikki Bank, Eximbank, VietBank, ACB, NamABank, HDBank, OCB, BVBank.

Các doanh nghiệp bao gồm: Chi nhánh CT TNHH MTV VBĐQ Sài Gòn - SJC miền Bắc, Chi nhánh CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - Chi nhánh PNJ Hà Nội, CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji, Công ty cổ phần vàng bạc đá quý ASEAN, CTCP Đầu tư và Kinh doanh vàng VN, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, CT TNHH MTV VBĐQ NH TMCP Công thương VN, Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý, Công ty cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty TNHH Tập đoàn VBĐQ Kim Tín Chi nhánh Hà Nội, Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.

Thu Thuỷ

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Từ Khóa:
vàng

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