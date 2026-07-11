Lãi suất ngân hàng 11/7 tại MB, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Mốc 7%/năm vẫn chỉ xuất hiện ở một số ngân hàng

Ở kỳ hạn 12 tháng, ACB tiếp tục dẫn đầu thị trường khi niêm yết lãi suất 7,3%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất trong khảo sát.

Xếp ngay sau là Saigonbank với 7,2%/năm.

Bốn ngân hàng còn lại gồm MBV, VCBNeo, PGBank và VIB cùng áp dụng mức 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Riêng MBV và VCBNeo còn duy trì mức 7%/năm ở các kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 18 tháng.

Như vậy, toàn thị trường hiện có 6 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất gần 7%/năm

Ngay sau nhóm dẫn đầu là Bac A Bank, LPBank, BVBank và OCB, cùng niêm yết 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong nhóm này, LPBank nổi bật với lãi suất 6,95%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. Bac A Bank cũng duy trì mặt bằng khá cao khi áp dụng 6,85%/năm cho các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng.

Phần lớn ngân hàng duy trì trong vùng 6,6-6,8%/năm

Đây tiếp tục là nhóm có số lượng ngân hàng đông nhất.

Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank giữ nguyên biểu lãi suất với 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng.

MSB cũng áp dụng mức 6,8%/năm, trong khi Techcombank niêm yết 6,75%/năm.

BaoViet Bank áp dụng 6,7%/năm; Nam A Bank và Sacombank cùng ở mức 6,6%/năm; SHB niêm yết 6,5%/năm và NCB là 6,4%/năm. MB hiện áp dụng 6,35%/năm, còn ABBank và TPBank cùng niêm yết 6,25%/năm.

Nhóm ngân hàng có lãi suất dưới 6,2%/năm

Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi VPBank áp dụng 6%/năm.

Ở nhóm dưới 6%, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm; GPBank là 5,55%/năm; KienlongBank là 5,5%/năm.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng áp dụng mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong khảo sát với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 3,9%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Theo khảo sát, khoảng cách giữa mức lãi suất cao nhất và thấp nhất đối với kỳ hạn 12 tháng hiện là 3,6 điểm phần trăm. Tuy nhiên, xét trên toàn thị trường, vùng lãi suất 6,6-6,9%/năm vẫn chiếm ưu thế, cho thấy các ngân hàng chưa có xu hướng điều chỉnh mạnh chính sách huy động trong giai đoạn hiện nay.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 11/7/2026. Mức lãi suất thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.