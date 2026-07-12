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Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng SJC sáng ngày 12/7

| | Tài chính - ngân hàng

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng SJC sáng ngày 12/7

Sáng 12/7, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn được niêm yết ở mức 146,9 – 149,9 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn có sự chênh lệch giữa các thương hiệu. Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI đang niêm yết loại vàng này ở mức 145,0 – 149,0 triệu đồng/lượng. Công ty SJC niêm yết 146,4 – 149,4 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, giá vàng tăng mạnh phiên đầu tuần rồi lại quay đầu giảm mạnh 3 triệu đồng/lượng. Ngày 9 - 10/7 giá vàng có đảo chiều hồi phục, nhưng mức tăng nhẹ chỉ 500 nghìn đồng/lượng đến 1,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng trải qua một tuần biến động mạnh khi lo ngại địa chính trị tại Trung Đông và lực mua bắt đáy không đủ bù đắp áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, đồng USD mạnh và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn với lạm phát.

Đầu tuần, giá vàng tăng lên đỉnh 4.202,67 USD/ounce nhờ căng thẳng Mỹ - Iran và rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng đảo chiều khi lo ngại giá dầu cao có thể thúc đẩy lạm phát, khiến Fed khó sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong hai phiên giữa tuần, vàng giảm mạnh xuống đáy 4.021,76 USD/ounce sau khi biên bản cuộc họp FOMC cho thấy nhiều quan chức Fed vẫn lo ngại lạm phát và để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu và đồng USD tăng đã làm suy yếu sức hấp dẫn của kim loại quý.

Đến cuối tuần, giá vàng phục hồi nhờ đồng USD hạ nhiệt và nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 7. Tuy nhiên, đà hồi phục bị hạn chế bởi xung đột Mỹ - Iran tiếp diễn, khiến giá dầu duy trì ở mức cao và tiếp tục làm gia tăng áp lực lạm phát.

Kết tuần, giá vàng giao ngay chốt ở 4.120,67 USD/ounce, giảm hơn 1,4% so với tuần trước dù vẫn giữ được mốc 4.100 USD/ounce.

Khảo sát giá vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall và nhà đầu tư cá nhân (Main Street) vẫn chia rẽ và thiếu sự đồng thuận về triển vọng ngắn hạn của vàng, sau khi kim loại quý này chưa thể bứt phá khỏi vùng đi ngang hình thành trong thời gian gần đây.

Ông Adam Button, Giám đốc Chiến lược tiền tệ tại InvestingLive, giữ quan điểm trung lập. Theo ông, diễn biến xung đột tại Iran khiến triển vọng giá dầu vẫn nghiêng về chiều hướng tăng, qua đó làm gia tăng áp lực lạm phát và không có lợi cho giá vàng.

Trái ngược, ông Mark Leibovit, nhà xuất bản bản tin VR Metals/Resource Letter, vẫn lạc quan khi dự báo giá vàng có thể tăng lên vùng 4.700-4.800 USD/ounce trong vài tuần tới.

Ở chiều ngược lại, ông Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, nhận định vàng và bạc nhiều khả năng sẽ còn chịu áp lực giảm trước khi xuất hiện lực mua đủ mạnh để tạo xu hướng tăng mới.

Theo ông Pavilonis, các tín hiệu kỹ thuật hiện không ủng hộ đà tăng của vàng. Biểu đồ giá cho thấy xu hướng suy yếu vẫn đang chiếm ưu thế và kim loại quý này có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn.

Ông cũng cho rằng dòng tiền đầu tư đang dịch chuyển khỏi thị trường kim loại quý sang các thị trường quốc tế và nhóm cổ phiếu công nghệ. Trước đây, lực mua từ các nhà đầu tư châu Á là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy đà tăng của vàng và bạc, song hiện dòng vốn đã có dấu hiệu chuyển hướng, khiến sức hấp dẫn của vàng suy giảm.

Về mặt kỹ thuật, chuyên gia StoneX cảnh báo giá vàng đang tiến sát một vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, áp lực bán có thể gia tăng và kéo giá bước vào một nhịp giảm mới.

Ông Pavilonis dự báo trong kịch bản tiêu cực, giá vàng có thể lùi về vùng 3.800-3.600 USD/ounce, thậm chí thấp hơn, trước khi thị trường hoàn tất quá trình điều chỉnh và có cơ hội hình thành xu hướng tăng trở lại.

Đối với dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố trong tuần tới, ông Pavilonis cho rằng lạm phát sẽ không phải là yếu tố đủ sức tạo động lực đáng kể cho giá vàng trong ngắn hạn.

Thanh Anh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
giá vàng

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