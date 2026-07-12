Chân dung tân Tổng Giám đốc Sacombank: Được bổ nhiệm làm CEO sau 3 tháng gia nhập ngân hàng và mối duyên công việc với ông Nguyễn Đức Thụy

Ngày 10/7, HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) chính thức công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Việc Hội đồng quản trị Sacombank bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Tổng Giám đốc đánh dấu một cột mốc đáng chú ý của ngân hàng này khi lần đầu tiên vị trí điều hành cao nhất được giao cho một CEO người nước ngoài. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại châu Âu và châu Á, từng giữ vị trí lãnh đạo tại HSBC Việt Nam, SeABank và LPBank, ông được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của Sacombank sau tái cơ cấu.

Gần ba thập kỷ kinh nghiệm tại các định chế tài chính hàng đầu

Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Paris Assas, đồng thời sở hữu hai bằng thạc sĩ gồm Thạc sĩ Tài chính của Đại học Paris Dauphine và Thạc sĩ Luật Kinh doanh tại Sciences Po Paris – một trong những trường đại học danh tiếng của Pháp.

Năm 1997, ông bắt đầu sự nghiệp tại Citibank Paris, tham gia lĩnh vực ngân hàng đầu tư và tài chính doanh nghiệp.

Sau đó, ông chuyển sang giữ chức Phó Tùy viên Tài chính thuộc Phòng Thương mại của Đại sứ quán Pháp tại Bắc Kinh. Đây là giai đoạn giúp ông có cơ hội tiếp cận thị trường châu Á cũng như các hoạt động đầu tư xuyên biên giới.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến vào năm 2001, khi ông gia nhập HSBC.

Trong gần hai thập kỷ làm việc tại tập đoàn tài chính này, Loic Faussier đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Hong Kong, Nhật Bản và Việt Nam. Ông từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc HSBC Nhật Bản trước khi được điều động sang Việt Nam.

Đến năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, trở thành một trong những lãnh đạo nước ngoài có nhiều kinh nghiệm nhất tại thị trường ngân hàng Việt Nam. Trong thời gian điều hành, HSBC đẩy mạnh chiến lược ngân hàng số, tài chính bền vững, mở rộng khách hàng doanh nghiệp FDI và nâng cao các tiêu chuẩn quản trị theo thông lệ quốc tế.

Sau khi rời HSBC, tháng 8/2021, Loic Faussier được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc SeABank.

Ông trở thành một trong số ít CEO người nước ngoài điều hành một ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân tại Việt Nam. Trong hơn hai năm làm việc tại SeABank, ông tham gia thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển ngân hàng bán lẻ, tăng cường quản trị rủi ro và chuẩn hóa hoạt động theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Đến tháng 10/2023, ông rời SeABank sau khi hoàn thành nhiệm kỳ điều hành.

Mối duyên với ông Nguyễn Đức Thụy

Nếu SeABank là nơi khẳng định năng lực điều hành của Loic Faussier thì LPBank lại là nơi tạo nên mối duyên nghề nghiệp giữa ông và doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy).

Ngày 5/8/2024, LPBank công bố bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Cố vấn cấp cao Ban Điều hành. Thời điểm này diễn ra chỉ ít tuần sau khi ngân hàng hoàn tất việc đổi tên từ LienVietPostBank thành LPBank và đang triển khai chiến lược phát triển mới dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Thụy.

Khác với vai trò Tổng Giám đốc tại SeABank, ông Loic không trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của LPBank mà đảm nhiệm vai trò tư vấn chiến lược cho Ban điều hành.

Theo giới thiệu của LPBank, phạm vi công việc của ông tập trung vào những lĩnh vực cốt lõi như quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, phê duyệt tín dụng, xử lý nợ, kiểm soát tuân thủ và xây dựng hệ thống quản trị theo chuẩn mực quốc tế.

Việc LPBank mời một chuyên gia từng có gần 20 năm làm việc tại HSBC được xem là bước đi nhằm nâng cao chất lượng quản trị trong bối cảnh ngân hàng bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Khi đó, Tổng Giám đốc LPBank Hồ Nam Tiến đánh giá ông Loic sẽ là "mảnh ghép quan trọng" giúp ngân hàng nâng cao năng lực quản trị và hướng tới các chuẩn mực quốc tế.

Đây cũng là giai đoạn ông Loic Faussier bắt đầu làm việc cùng ông Nguyễn Đức Thụy.

Trong khi ông Thụy giữ vai trò hoạch định chiến lược, tái định vị thương hiệu và thúc đẩy tăng trưởng, Loic Faussier lại có thế mạnh về xây dựng hệ thống quản trị, kiểm soát rủi ro và chuẩn hóa quy trình vận hành. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm điều hành quốc tế của vị chuyên gia người Pháp với tầm nhìn chiến lược của bầu Thụy được đánh giá là bổ trợ cho nhau trong quá trình LPBank chuyển mình.

Mặc dù thời gian làm việc tại LPBank chỉ kéo dài khoảng một năm rưỡi, đây lại là giai đoạn tạo nền tảng cho sự hợp tác giữa hai nhà quản trị.

Cuối năm 2025, ông Nguyễn Đức Thụy chuyển sang Sacombank tham gia điều hành ngân hàng. Chỉ vài tháng sau, Loic Faussier cũng gia nhập Sacombank.

Ngày 27/3/2026, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Sacombank, phụ trách Quản trị rủi ro, Pháp chế và Tuân thủ.

Đến tháng 5/2026, khi ông Nguyễn Đức Thụy chuyển sang đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Sacombank, Loic Faussier được giao giữ chức Quyền Tổng Giám đốc, trực tiếp điều hành hoạt động của ngân hàng.

Ngày 10/7/2026, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, ông chính thức trở thành Tổng Giám đốc Sacombank.

Như vậy, chỉ trong hơn 100 ngày kể từ khi gia nhập Sacombank, ông đã trải qua ba vị trí lãnh đạo cấp cao, phản ánh sự tin tưởng của Hội đồng quản trị đối với kinh nghiệm và năng lực quản trị của vị chuyên gia người Pháp.

Những thách thức tại Sacombank

Loic Faussier tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc trong thời điểm Sacombank bước vào giai đoạn quan trọng của quá trình tái cơ cấu.

Sau nhiều năm xử lý các tồn đọng lịch sử, ngân hàng đang đứng trước yêu cầu vừa duy trì tăng trưởng, vừa nâng cao chất lượng tài sản, hoàn tất các mục tiêu còn lại của đề án tái cơ cấu và chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới.

Trao đổi với báo chí mới đây, ông Loic Faussier cho biết lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 của Sacombank ước giảm khoảng một nửa so với cùng kỳ do chi phí vốn tăng, cạnh tranh huy động gay gắt và những áp lực còn lại từ quá trình tái cơ cấu.

Theo ông, trong bối cảnh đó, Sacombank sẽ ưu tiên củng cố nền tảng hoạt động thay vì theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá. Trọng tâm của ngân hàng là kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải thiện trải nghiệm khách hàng và hoàn thiện hệ thống quản trị theo các chuẩn mực quốc tế.

Từ Citibank, HSBC, SeABank đến LPBank và nay là Sacombank, dấu ấn xuyên suốt trong sự nghiệp của vị CEO người Pháp không nằm ở những chiến lược tăng trưởng nóng, mà ở việc xây dựng nền tảng quản trị bền vững, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả vận hành. Đó cũng là những yếu tố được kỳ vọng sẽ giúp Sacombank bước sang giai đoạn phát triển mới sau khi hoàn tất quá trình tái cơ cấu.