Vietcombank, Sacombank, HDBank, ACB, LPBank... cùng nhiều ngân hàng lọt Top nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2026

HR Asia Magazine - tạp chí nhân sự hàng đầu châu Á – vừa công bố danh sách "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026", nhằm vinh danh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự nổi bật, văn hóa tổ chức tích cực và môi trường làm việc được nhân viên đánh giá cao.

Theo danh sách được công bố, Việt Nam có 109 đơn vị được vinh danh. Trong đó, có 13 đại diện đến từ lĩnh vực ngân hàng gồm ABBank, ACB, Bac A Bank, Cake by VPBank, Cathay United Bank, HDBank, LPBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, UOB Việt Nam, Vietcombank và VikkiBank.

Theo ban tổ chức, doanh nghiệp được đánh giá thông qua mô hình khảo sát độc lập TEAM (Total Engagement Assessment Model), tập trung vào ba nhóm tiêu chí chính gồm mức độ gắn kết của người lao động với doanh nghiệp (Core), văn hóa và cảm nhận của nhân viên về tổ chức (Self) cùng tinh thần hợp tác, làm việc nhóm (Group).

Quá trình đánh giá không chỉ dựa trên hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp mà còn kết hợp khảo sát trực tiếp người lao động về trải nghiệm làm việc, cơ hội phát triển, chính sách nhân sự và văn hóa doanh nghiệp.

Với chủ đề "People First Always – Luôn đặt con người làm trọng tâm", HR Asia Awards 2026 nhấn mạnh vai trò trung tâm của con người trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội. Theo đó, công nghệ có thể là công cụ thúc đẩy năng suất và đổi mới, nhưng con người mới là động lực cốt lõi và là đích đến của sự phát triển bền vững

Ngoài giải thưởng chính "Nơi làm việc tốt nhất châu Á", một số ngân hàng còn được HR Asia trao thêm các giải thưởng chuyên đề.

Năm 2026, ngoài giải thưởng chính " Nơi làm việc tốt nhất Châu Á", Vietcombank còn được trao 4 giải thưởng đặc biệt. Đó là "HR Asia Diversity, Equity, and Inclusion Awards - Doanh nghiệp có chính sách Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập nổi bật"; "HR Asia Sustainable Workplace Awards - Doanh nghiệp có môi trường làm việc bền vững"; "HR Asia Tech Empowerment Awards - Doanh nghiệp dẫn đầu về công nghệ"; "HR Asia People Transformation Awards - Doanh nghiệp chuyển đổi năng lực nhân sự xuất sắc".﻿

LPBank nhận đồng thời hai giải thưởng gồm Best Companies to Work for in Asia và Tech Empowerment Awards. Trong đó, giải thưởng Tech Empowerment Awards được trao cho các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ trong quản trị, vận hành và xây dựng môi trường làm việc.

Theo LPBank, ngân hàng đang triển khai nhiều nền tảng số trong quản trị nguồn nhân lực, số hóa quy trình làm việc và đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả vận hành cũng như trải nghiệm của người lao động.

Đối với HDBank , ngân hàng này được đánh giá cao ở hai hạng mục giải thưởng: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và “Chuyển đổi năng lực nhân sự”. Năm 2026 đánh dấu lần thứ chín liên tiếp ngân hàng được HR Asia vinh danh. Theo thông tin từ HDBank, ngân hàng hiện có hơn 20.000 cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống, bao gồm HDBank, HD SAISON và các đơn vị thành viên. Trong những năm gần đây, ngân hàng tập trung vào các chương trình đào tạo, phát triển năng lực, xây dựng lộ trình nghề nghiệp và ứng dụng công nghệ trong quản trị nhân sự.

Giải thưởng trên là thành quả của những giá trị văn hóa doanh nghiệp được HDBank bồi đắp bền bỉ qua nhiều năm. Các chương trình “Tôi yêu HDBank”, Hội nghị lãnh đạo “Thắp lửa niềm tin”, được duy trì suốt một thập kỷ, trở thành không gian kết nối, đối thoại và truyền cảm hứng, góp phần thống nhất tư duy, khơi dậy tinh thần đổi mới và thúc đẩy mỗi cán bộ nhân viên chủ động đồng hành cùng mục tiêu phát triển của ngân hàng.

Nam A Bank cũng ghi dấu ấn khi năm thứ sáu liên tiếp ngân hàng có tên trong danh sách "Nơi làm việc tốt nhất châu Á". Theo ngân hàng, kết quả này gắn với chiến lược phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo, số hóa công tác quản trị nhân sự và hoàn thiện hệ thống chính sách dành cho người lao động.

Trong khi đó, Cake by VPBank là ngân hàng thuần số duy nhất tại Việt Nam nằm trong danh sách "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" năm 2026. Ngoài ra, Cake cũng được được vinh danh với hạng mục "Tech Empowerment Awards" - Giải thưởng tôn vinh năng lực công nghệ.

Theo Cake, ngân hàng hiện có đội ngũ nhân sự trẻ với tỷ lệ lớn làm việc trong các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và phát triển sản phẩm. Mô hình tổ chức được xây dựng theo hướng linh hoạt, chú trọng khả năng phối hợp liên phòng ban và ứng dụng công nghệ trong hoạt động hàng ngày.

Chủ đề của HR Asia Awards 2026 là "People First, Always", nhấn mạnh thông điệp trong kỷ nguyên AI, công nghệ có thể thay đổi cách doanh nghiệp vận hành, nhưng con người vẫn là trung tâm của mọi chiến lược phát triển bền vững. Triết lý này cũng phản ánh cách Cake xây dựng tổ chức ngay từ những ngày đầu: công nghệ là nền tảng tạo lợi thế cạnh tranh, nhưng con người mới là yếu tố quyết định khả năng đổi mới và phát triển bền vững.

Sau hơn 5 năm phát triển, Cake từng bước xây dựng một môi trường làm việc nơi mỗi cá nhân được tin tưởng, được trao quyền và có cơ hội phát triển cùng tốc độ trưởng thành của tổ chức. Chính nền tảng con người đó đã góp phần tạo nên năng lực đổi mới, hiệu quả vận hành, tăng trưởng bền vững và lợi thế cạnh tranh của một ngân hàng số Việt Nam trên hành trình vươn ra khu vực.

Chia sẻ về cột mốc này, ông Nguyễn Hữu Quang, CEO Ngân hàng số Cake, cho biết: "Với chúng tôi, giá trị lớn nhất của các giải thưởng lần này là sự ghi nhận đến từ chính những người đang trực tiếp xây dựng Cake mỗi ngày. Đó là minh chứng cho một môi trường nơi mỗi cá nhân đều được tin tưởng, được trao quyền và có cơ hội phát triển cùng tổ chức, cũng chính là định hướng mà Cake luôn kiên định theo đuổi: lấy con người làm trọng tâm."

Theo ông Quang, trong lĩnh vực tài chính số, công nghệ có thể được đầu tư trong thời gian ngắn, nhưng năng lực đổi mới chỉ được hình thành khi doanh nghiệp có một đội ngũ không ngừng học hỏi đủ giỏi, đủ tin tưởng lẫn nhau: “Chúng tôi tin rằng đầu tư cho đội ngũ nhân sự cũng chính là nền tảng quan trọng để Cake hướng tới mục tiêu Next Gen AI Bank hàng đầu khu vực và mang lại giá trị ngày một tốt hơn cho khách hàng của mình”, ông Quang chia sẻ. Đây cũng là nền tảng giúp Cake duy trì một đội ngũ ổn định và sẵn sàng đồng hành cùng các giai đoạn phát triển tiếp theo của tổ chức.