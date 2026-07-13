Bất ngờ diễn biến nợ xấu mới nhất tại Vietcombank, Agribank, Sacombank, ABBank, ...

Tỷ lệ nợ xấu đa số ổn định hoặc giảm, một ngân hàng ngược chiều tăng mạnh

Vietcombank tiếp tục là một trong những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống, được kiểm soát dưới 1% tính đến 30/6/2026. Trước đó ghi nhận cuối quý 1/2026, tỷ lệ nợ xấu của nhà băng này là 0,62%.

ABBank ghi nhận cải thiện ấn tượng. Ngân hàng chob iết NPL dự kiến giảm còn 0,55%, so với khoảng 0,85% cuối quý 1/2026. Đây là mức giảm nợ xấu mạnh nhất trong số các ngân hàng vừa công bố.

Agribank giữ nợ xấu ổn định quanh vùng thấp lịch sử 1,13% tại 30/6/2026, gần như đi ngang so với mức 1,14% cuối năm 2025.

Ngược lại, Sacombank là ngân hàng duy nhất trong nhóm có nợ xấu xấu đi rõ rệt. Theo chia sẻ của ông Loic Faussier — Tổng giám đốc Sacombank, tỷ lệ nợ xấu ước tính có thể tăng vọt lên 5,6%, so với mức 5,01% đã ghi nhận cuối quý 1/2026. Nguyên nhân đến từ sức ép chi phí vốn và các tồn đọng từ quá khứ liên quan đến sở hữu cổ phần, khiến NIM bị thu hẹp và chi phí dự phòng có thể bật tăng kỷ lục.

Lợi nhuận phân hóa mạnh

Bức tranh lợi nhuận 6 tháng cũng phân hóa rõ, đi cùng chiều với diễn biến nợ xấu ở từng ngân hàng.

ABBank là điểm sáng khi lợi nhuận trước thuế ước đạt 3.016 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ 2025 và hoàn thành 67% kế hoạch cả năm (4.500 tỷ đồng).

Cũng ghi nhận tăng trưởng ấn tượng là Vietbank , với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ 2025. Động lực chính đến từ thu nhập lãi thuần đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế sau dự phòng dự kiến chỉ còn khoảng 1.900-2.000 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 50% so với cùng kỳ, nối dài đà giảm từ đầu năm, là hệ quả trực tiếp từ chi phí dự phòng có thể lên tới hơn 4.700 tỷ đồng.

Trong khi đó, Vietcombank, VietinBank và Agribank chưa công bố số liệu lợi nhuận cụ thể cho 6 tháng đầu năm trong đợt công bố sơ bộ lần này; các ngân hàng này tập trung chia sẻ số liệu về quy mô tài sản, tín dụng và huy động vốn, còn kết quả lợi nhuận chi tiết dự kiến sẽ được công bố trong báo cáo tài chính chính thức.