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Trước thềm niêm yết HOSE, BVBank được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.500 tỷ đồng

| | Tài chính - ngân hàng

Trước thềm niêm yết HOSE, BVBank được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.500 tỷ đồng

Theo công văn số 6009/NHNN-QLGS ngày 8/7/2026, Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) chấp thuận BVBank tăng vốn điều lệ tối đa 3.504 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ ngân hàng sau khi tăng lên gần 10.000 tỷ đồng. Việc chấp thuận này từ NHNN giúp BVBank tiến thêm một bước trong kế hoạch mở rộng quy mô vốn và chuẩn bị cho giai đoạn niêm yết trên HoSE.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã: BVB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3.504 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình lựa chọn người lao động (ESOP).

Kế hoạch tăng vốn nằm trong lộ trình củng cố năng lực tài chính của BVBank. Nguồn vốn bổ sung được huy động thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu và ESOP sẽ góp phần tăng quy mô vốn tự có, tạo thêm nguồn lực phục vụ hoạt động kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn theo quy định đối với tổ chức tín dụng. Đây cũng là phương án đã được cổ đông ngân hàng thông qua từ trước và đang từng bước được triển khai sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Song song với kế hoạch tăng vốn, BVBank cũng đang trong giai chuẩn bị chuyển niêm yết cổ phiếu lên HoSE vào ngày 21/7/2026 tới đây. Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đã chấp thuận niêm yết gần 641 triệu cổ phiếu BVB.

Về kết quả kinh doanh, BVBank ghi nhận diễn biến tích cực ngay trong quý đầu năm 2026. Ngân hàng đạt 216 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 31% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo BVBank, tăng trưởng lợi nhuận đến từ sự cải thiện đồng đều của quy mô tài sản sinh lời và biên lợi nhuận, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt 136.884 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này nối tiếp đà tăng trưởng của năm trước, phản ánh quá trình mở rộng quy mô hoạt động của BVBank trong thời gian qua.

Vừa qua BVBank cũng được tổ chức xếp hạng hàng đầu thế giới Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức B+ với triển vọng "Ổn định".

Việc kế hoạch tăng vốn được NHNN thông qua cùng kết quả kinh doanh tích cực ngay từ quý 1/2026, được các tổ chức uy tín quốc tế công nhận, đồng thời chuẩn bị niêm yết cổ phiếu BVB trên sàn HoSE hứa hẹn mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới của BVBank, sau hơn 1 thập kỷ xây nền vững chắc.

Ngọc Thảo

An ninh tiền tệ

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