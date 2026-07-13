Không phải vàng hay chứng khoán, chuyên gia khuyên ưu tiên gửi tiền ngân hàng lúc này: Lý do phía sau gây bất ngờ

Tiền gửi là kênh đầu tư được chuyên gia ưu tiên trong giai đoạn biến động.

Trong talkshow Tài chính hôm nay diễn ra mới đây, TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh trong bối cảnh các thị trường đầu tư đều biến động mạnh, gửi tiết kiệm là lựa chọn phù hợp để bảo toàn vốn và chờ cơ hội giải ngân.

Thực tế, dữ liệu thị trường gần đây cũng phần nào cho thấy xu hướng này. Theo dữ liệu từ nền tảng công nghệ tài chính Simplize, nếu xét trong 5 năm qua, vàng miếng luôn mang lại mức sinh lời 158,5%, cao hơn đáng kể so với chứng chỉ quỹ đạt 87,2%, cổ phiếu đạt 43,1% và ngoại tệ 14,2%.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, bức tranh đầu tư đã có sự đảo chiều. Tiền gửi tiết kiệm trở thành kênh có hiệu suất cao nhất với mức sinh lời 5,5%, vượt cổ phiếu (2,6%), chứng chỉ quỹ (0,6%), trong khi vàng miếng SJC giảm 2,5% và ngoại tệ (USD/VND) gần như không biến động.

Điều này cho thấy trong bối cảnh thị trường tài chính biến động mạnh từ đầu năm, kênh tiền gửi an toàn lại mang đến hiệu quả đầu tư tốt nhất.

Hiệu quả các kênh đầu tư tại Việt Nam trong từng giai đoạn. Ảnh: Simplize.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, nếu so với các kênh đầu tư khác, đặc biệt là vàng, mức sinh lời của tiền gửi vẫn thấp hơn. Trước khi bước vào đợt điều chỉnh vừa qua, vàng từng mang lại lợi nhuận khoảng 40-50% trong một năm, trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn một năm hiện vào khoảng 8-9%/năm.

Tuy nhiên, tiền gửi ngân hàng có ưu điểm rất lớn là an toàn. Nếu có nguồn tiền nhàn rỗi, đây vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Bởi, ngoài tiền gửi ngân hàng, các thị trường khác đều đang biến động. Thị trường bất động sản còn trầm lắng, thị trường chứng khoán biến động mạnh do nhiều yếu tố quốc tế, còn thị trường vàng đang trong xu hướng giảm. Tiền gửi ngân hàng là nơi phù hợp để bảo toàn vốn, đồng thời tạo cơ hội quan sát diễn biến của các thị trường trước khi quyết định đầu tư.

Thực tế, mặt bằng lãi suất huy động đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Khảo sát biểu lãi suất tiền gửi tại quầy của các ngân hàng trong tháng 7 cho thấy mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức khá cao tại nhiều nhà băng. Với kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất dao động chủ yếu từ 5,2-7,2%/năm, trong đó dẫn đầu là các nhóm ngân hàng tư nhân.

Ở cùng kỳ hạn, lãi suất gửi tiết kiệm online phổ biến cao hơn gửi tại quầy khoảng 0,1-0,4 điểm %/năm.

Ngoài biểu lãi suất công bố, một số ngân hàng còn triển khai chương trình cộng biên lãi 2-3 điểm % đối với khách hàng đáp ứng điều kiện, khiến lãi suất áp dụng cho khoản tiền gửi quy mô vài trăm triệu đồng có thể đạt khoảng 9%/năm.

Nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm niêm yết, với mức lãi suất lên tới 7-9%/năm cho cùng kỳ hạn.

Lãi suất tiết kiệm gửi tại quầy của hơn 30 ngân hàng trong tháng 7. Dữ liệu: Techcombank

"Hiện nay một số ngân hàng gặp áp lực về thanh khoản nên sẵn sàng áp dụng mức lãi suất cao hơn cho các khách hàng VIP có số tiền gửi lớn và gửi trong thời gian dài. Vì vậy, tiền gửi ngân hàng vẫn là kênh đầu tư đáng quan tâm", TS Hiếu nhấn mạnh.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, khi đầu tư vào vàng, bất động sản, tiền gửi ngân hàng hay ngoại tệ, ông thường cân nhắc 3 mục tiêu: an toàn vốn, sinh lời và thanh khoản.

Trên thang điểm từ 1 đến 10, vị chuyên gia cho biết đối với vàng, nếu xét tiêu chí an toàn vốn từ nay đến cuối năm chỉ đạt khoảng 4/10 điểm, vì rủi ro vẫn khá cao. Về lợi nhuận cũng chỉ đạt khoảng 3/10 điểm, do giá vàng đang trong xu hướng giảm. Ngược lại, vàng có thanh khoản tốt ở mức 7/10 điểm. Tổng cộng vàng được 14/30 điểm.

Với kênh tiền gửi ngân hàng, vị chuyên gia đánh giá điểm thanh khoản và an toàn ở mức 10 vì bất cứ lúc nào cũng có thể đến ngân hàng rút tiền, dù rút trước hạn có thể bị giảm lãi. Ngoài ra Ngân hàng Nhà nước không để xảy ra tình trạng ngân hàng phá sản. Tuy nhiên kênh này có lợi nhuận thấp hơn các kênh khác nên điểm sinh lời khoảng 3 điểm.

Với tổng 23/30 điểm, cao hơn nhiều so với mức trung bình 15 điểm, vị chuyên gia cho rằng nếu có tiền, ưu tiên đầu tiên của ông vẫn là gửi ngân hàng.

Quan điểm này cũng được củng cố bởi báo cáo chiến lược mới công bố của SGI Capital. Thay vì khuyến khích tìm kiếm lợi nhuận ở các tài sản rủi ro, quỹ này cho rằng giai đoạn hiện nay nhà đầu tư nên ưu tiên giảm nợ vay và hài lòng với lãi suất tiền gửi. Khi lãi suất huy động tại một số ngân hàng đã lên khoảng 8-9%/năm, tiền gửi được đánh giá ngày càng hấp dẫn và có khả năng thu hút dòng vốn khỏi các kênh đầu tư nhiều biến động.

Theo SGI Capital, áp lực tăng lãi suất vẫn chưa kết thúc. Tăng trưởng tín dụng đang vượt tốc độ huy động vốn, trong khi nhu cầu vốn cho các dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn tiếp tục gia tăng, khiến thanh khoản hệ thống ngân hàng chịu sức ép. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất quốc tế vẫn duy trì ở mức cao do nhu cầu huy động vốn và tái cơ cấu các khoản nợ lớn trên toàn cầu.

Tác động của lãi suất đã hiện rõ trên các kênh tài sản. Thanh khoản chứng khoán, chỉ báo nhạy nhất với thanh khoản hệ thống, giảm 70% về dưới 15 nghìn tỷ đồng mỗi phiên so với cao trào một năm trước. Giao dịch bất động sản giảm mạnh với giá đã điều chỉnh 10-15% ở nhiều khu vực từng sôi động. Tiêu thụ ô tô tại nhiều đại lý lớn cũng chậm lại từ tháng 5 và giảm mạnh trong tháng 6.

Dù vậy, SGI Capital cho rằng khi mặt bằng giá tiếp tục điều chỉnh, cơ hội sở hữu các tài sản chất lượng với mức định giá hấp dẫn sẽ dần xuất hiện. Vì thế, quỹ khuyến nghị nhà đầu tư duy trì thanh khoản, ưu tiên nắm giữ tiền gửi trong giai đoạn hiện nay và kiên nhẫn chờ thời điểm phù hợp để giải ngân với quy mô lớn.



