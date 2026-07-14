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Ngân hàng đầu tiên công bố tăng lãi suất tiết kiệm kể từ đầu tháng 7

| | Tài chính - ngân hàng

Với biểu lãi suất mới công bố, ngân hàng này nằm trong nhóm rất ít ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa trở thành ngân hàng đầu tiên điều chỉnh tăng lãi suất huy động niêm yết trong tháng 7/2026. Đáng chú ý, nhà băng này cũng thay đổi cách niêm yết lãi suất khi áp dụng một biểu lãi suất thống nhất cho khách hàng cá nhân, thay cho cơ chế chia theo quy mô tiền gửi dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đồng trở lên như trước.

Việc điều chỉnh đồng nghĩa với việc khách hàng gửi dưới 1 tỷ đồng được hưởng mức lãi suất tương đương nhóm khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên trước đây.

Theo biểu lãi suất mới, Bac A Bank tăng đồng loạt 0,2 điểm % ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1-5 tháng được nâng lên 4,75%/năm; các kỳ hạn từ 6-11 tháng tăng lên 7,05%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng niêm yết mức lãi suất cao nhất là 7,1%/năm, tăng 0,2 điểm % so với trước. Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn từ 13-36 tháng cũng được điều chỉnh tăng lên 6,95%/năm.

Với biểu lãi suất mới, Bac A Bank trong nhóm rất ít ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng. Hiện nhóm này gồm Bac A Bank, ACB, MBV và VCBNeo.

Các ngân hàng còn lại dù không chính thức niêm yết mức lãi suất tiền gửi này nhưng không ít ngân hàng trả lãi suất từ 8-9%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng trở lên thông qua hình thức thỏa thuận trực tiếp.

Ngoài động thái tăng lãi suất của Bac A Bank, thị trường huy động trong ngày 13/7 nhìn chung tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Phần lớn các ngân hàng giữ nguyên biểu lãi suất niêm yết sau những đợt điều chỉnh diễn ra trong tháng 6 và đầu tháng 7.

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng cho thấy, mặt bằng lãi suất kỳ hạn 12 tháng hiện phổ biến trong khoảng 5,8-6,9%/năm. Nhóm ngân hàng có quy mô lớn như Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank tiếp tục duy trì mức lãi suất thấp hơn mặt bằng chung, trong khi các ngân hàng thương mại cổ phần quy mô vừa và nhỏ vẫn áp dụng mức lãi suất cao hơn nhằm tăng sức cạnh tranh trong huy động vốn.

Lãi suất ngân hàng 13/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Mạnh Đức

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