Một cổ phiếu ngân hàng sẽ chính thức giao dịch trên HoSE từ 21/7

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank).

Theo đó, hơn 640,8 triệu cổ phiếu phổ thông mã BVB của BVBank chính thức được chấp thuận niêm yết ngày 22/6/2026. Ngày giao dịch chính thức đầu tiên là 21/7/2026. Giá tham chiếu phiên đầu là 13.100 đồng/cp, biên độ dao động ±20%. Số lượng cổ phiếu niêm yết là 640.820.000 cổ phiếu.

﻿Như vậy, giá cổ phiếu BVB trong phiên giao dịch đầu tiên trên HOSE có thể dao động trong khoảng 10.480 – 15.720 đồng/cổ phiếu.

Việc chuyển sàn diễn ra sau khi BVBank chính thức hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM để chuyển sang niêm yết tại HOSE. ﻿

Về BVBank, năm 2026 ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 700 tỷ đồng, tăng 34% so với mức 522 tỷ đồng của năm 2025. Kết quả quý I/2026 cho thấy tín hiệu khả quan khi lợi nhuận trước thuế đạt 215,6 tỷ đồng, gấp 1,7 lần cùng kỳ năm trước (tăng 168,8%).

Song song với việc niêm yết, BVBank đang triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ nhằm củng cố nền tảng tài chính. Cụ thể, ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ từ 6.408 tỷ đồng hiện tại lên 9.912 tỷ đồng, thông qua chào bán 320,41 triệu cổ phiếu ra công chúng, phát hành 30 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động, tương ứng 300 tỷ đồng.