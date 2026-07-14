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Giá vàng nhẫn, vàng miếng SJC ngày 14/7

| | Tài chính - ngân hàng

Các doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên mức niêm yết đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Ảnh minh hoạ

Khảo sát sáng ngày 14/7, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động mới so với chốt phiên hôm qua.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng niêm yết giá ở mức 145,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Phú Quý giao dịch ở mức 145 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào thấp hơn, ở mức 143 triệu đồng/lượng và bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC tiếp tục niêm yết ở mức 144,4 - 147,9 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng có giá bán ra ở mức 147 triệu đồng/lượng, với giá mua vào lần lượt là 143 triệu đồng/lượng và 143,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng giao dịch vàng nhẫn ở mức 143 - 146,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng trong nước sáng 14/7 tiếp tục đi ngang so với chốt phiên trước.

Chênh lệch giá mua - bán hiện dao động khá rộng, ở mức 3 - 5,4 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng và 3,5 - 4 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn.

Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm mạnh 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố khôi phục phong tỏa hải quân đối với Iran. Động thái này đẩy giá dầu tăng cao, làm dấy lên trở lại những lo ngại về lạm phát và gia tăng khả năng lãi suất tại Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Giá vàng giao ngay giảm phiên thứ hai liên tiếp, có thời điểm mất 3% xuống còn 3.996,76 USD/ounce. Hiện giá đã phục hồi về ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại Forex.com, nhận định: "Giá dầu đang tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, trong khi Fed có khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Đây là tin xấu đối với các tài sản không mang lại lợi suất như vàng."

Theo chuyên gia này, nếu giá dầu tiếp tục tăng, giá vàng có thể phá vỡ các vùng hỗ trợ hiện tại và trước mắt lùi về mốc 3.800 USD/ounce. Trong trường hợp áp lực bán gia tăng, kim loại quý thậm chí có thể giảm về vùng 3.500 USD/ounce trong thời gian tới.

Tổng thống Donald Trump ngày thứ Hai cho biết Mỹ sẽ khôi phục phong tỏa hải quân đối với Iran và thu 20% giá trị của toàn bộ hàng hóa được vận chuyển qua eo biển Hormuz, sau khi Tehran tuyên bố đã đóng cửa tuyến hàng hải chiến lược này. Giá dầu tương lai tăng 5% sau thông tin trên.

Giá dầu tăng cao có thể thúc đẩy lạm phát thông qua việc làm gia tăng chi phí năng lượng và vận tải trong toàn bộ nền kinh tế. Điều này có thể khiến các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn, thậm chí tiếp tục nâng lãi suất để kiềm chế áp lực giá cả.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất vào tháng 9 ở mức 75%.

Trong ngày thứ Ba, Chủ tịch Fed Kevin Warsh dự kiến có phiên điều trần đầu tiên về chính sách tiền tệ trước Quốc hội Mỹ. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát những phát biểu của ông để tìm kiếm thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất.

Bên cạnh đó, Mỹ sẽ công bố hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần này, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ tháng 6 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần.

Linh San

Nhịp sống Thị trường

Từ Khóa:
giá vàng, vàng

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