OCB nâng cấp dòng thẻ Mastercard World 2in1, chiều lòng tín đồ mê du lịch

Hoàn tiền mọi trải nghiệm lên đến 60 triệu đồng

Theo đó, chủ thẻ OCB Mastercard World 2in1 sẽ nhận được ưu đãi hoàn 10% cho mọi trải nghiệm ẩm thực không giới hạn thương hiệu trên toàn thế giới; hoàn 5% khi mua vé máy bay tại các hãng hàng không và booking tour tại các đại lý du lịch, đồng thời được hoàn 0,3% cho mọi trải nghiệm còn lại. Tổng mức hoàn tiền tối đa lên tới 5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 60 triệu đồng mỗi năm.

Định vị OCB Mastercard World 2in1 là dòng thẻ ưu tiên dành riêng cho phân khúc khách hàng cao cấp, do vậy OCB không ngừng duy trì đặc quyền dành cho những khách hàng thường xuyên di chuyển và có nhu cầu giao dịch quốc tế. Chủ thẻ được áp dụng mức phí xử lý giao dịch ngoại tệ chỉ 0,9%, đồng thời nhận lượt sử dụng phòng chờ sang trọng tại hơn 1.200 sân bay toàn cầu ngay sau khi kích hoạt thẻ và tiếp tục tích lũy thêm không giới hạn theo điều kiện chương trình, góp phần mang đến những hành trình bay thoải mái và trọn vẹn hơn.

Không dừng lại ở đó, chủ thẻ còn được tiếp cận Mastercard Priceless Specials – chương trình ưu đãi toàn cầu dành riêng cho dòng thẻ Mastercard World, mở rộng thêm lựa chọn đa dạng từ golf, nghệ thuật, giải trí đến mua sắm tại nhiều điểm đến trên thế giới. Đối với khách hàng mở mới thẻ OCB Mastercard World 2in1 trong thời gian này, OCB dành tặng vali du lịch trị giá 1,9 triệu đồng cùng chính sách miễn phí thường cho khách hàng ưu tiên.

Từ đặc quyền trải nghiệm đến tính năng tài chính liền mạch

Song song với hệ đặc quyền được nâng cấp, OCB Mastercard World 2in1 tiếp tục phát huy những tiện ích vốn có của dòng thẻ 2 trong 1, cho phép khách hàng linh hoạt sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trên cùng một phôi thẻ, phù hợp với nhu cầu chi tiêu và quản lý tài chính trong từng thời điểm.

Không chỉ sở hữu loạt trải nghiệm sống đẳng cấp, tính năng 2 trong 1 của dòng thẻ này cho phép khách hàng linh hoạt sử dụng nhằm tối ưu dòng tiền vượt trội

Toàn bộ hành trình quản lý thẻ được kết nối với ứng dụng OCB OMNI - nơi khách hàng có thể đăng ký mở thẻ trực tuyến, theo dõi giao dịch, thực hiện thao tác tích lũy hoàn tiền, chủ động cài đặt giao dịch đồng thời dễ dàng liên kết với Apple Pay và Google Pay để thanh toán nhanh chóng, an toàn và thuận tiện.

Đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ: “Với phân khúc khách hàng ưu tiên, giá trị của một chiếc thẻ không chỉ nằm ở khả năng phục vụ nhu cầu thanh toán thông thường, mà còn ở hệ quyền lợi khác biệt - nơi trải nghiệm được nâng tầm một cách đúng thời điểm. Thông qua sự kết hợp giữa đặc quyền chuyên biệt, sự linh hoạt cùng tiện ích số vượt trội, việc cập nhật các tính năng của dòng thẻ cao cấp OCB Mastercard World 2in1 tiếp tục thể hiện sự thấu hiểu và khẳng định cam kết đồng hành, cùng khách hàng tận hưởng trọn vẹn mọi trải nghiệm cuộc sống.”

Với sự kết hợp giữa hệ đặc quyền hoàn tiền, ưu đãi du lịch và nền tảng quản lý tài chính số, OCB Mastercard World 2in1 hứa hẹn mang đến một trải nghiệm liền mạch, giúp khách hàng tận hưởng trọn vẹn các giá trị trong từng điểm chạm cuộc sống. Khách hàng có thể đăng ký mở thẻ OCB Mastercard World 2in1 ngay trên ứng dụng OCB OMNI hoặc tìm hiểu chi tiết về chương trình và điều kiện áp dụng trên website chính thức OCB ngay hôm nay.