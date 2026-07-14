Giá vàng SJC, vàng nhẫn chiều ngày 14/7

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Cập nhật chiều ngày 14/7, giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại sau nhịp giảm mạnh trước đó trong ngày. Nhiều doanh nghiệp đồng loạt nâng giá vàng miếng thêm 400.000 đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lên mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng tại SJC ngày 14/7

Phú Quý cũng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 144 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá mua vào ở mức 142,2 triệu đồng/lượng nhưng tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, lên 147,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 143,5 - 147 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra, lên 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, lên 142,5 - 146,6 triệu đồng/lượng.

DOJI giữ nguyên giá mua vào ở mức 143 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 146,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, lên 143 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Dù phục hồi trong buổi chiều, giá vàng miếng tại nhiều thương hiệu vẫn thấp hơn khoảng 900.000 đồng/lượng so với mức 148,4 triệu đồng/lượng ghi nhận vào đầu ngày.