Cho vay đầu tư ra nước ngoài: NHNN chuẩn hóa điều kiện và mức cho vay

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư là chuẩn hóa các quy định về nhu cầu vay vốn đầu tư ra nước ngoài. Theo đó, tổ chức tín dụng được xem xét cho khách hàng vay để góp vốn thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư; đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài; góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó; hoặc thực hiện các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.

Để được tổ chức tín dụng xem xét cho vay, khách hàng phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài hoặc đã được xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối đối với trường hợp dự án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư phải được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp nhận hoặc cấp phép; trường hợp pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư không quy định việc cấp phép hoặc chấp thuận đầu tư thì nhà đầu tư phải có tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông tư cũng quy định dự án đầu tư ra nước ngoài phải được tổ chức tín dụng đánh giá có tính khả thi, khách hàng có khả năng trả nợ và không phát sinh nợ xấu trong 24 tháng liền kề trước thời điểm đề nghị vay vốn. Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng các tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của Thông tư cùng các tài liệu khác theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng.

Đối với mức cho vay, Thông tư quy định mức cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận trên cơ sở nhu cầu vay vốn, dự án đầu tư ra nước ngoài, khả năng tài chính của khách hàng, các giới hạn cấp tín dụng và khả năng nguồn vốn của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, mức cam kết cho vay tối đa tại hợp đồng tín dụng hoặc thỏa thuận cho vay của một tổ chức tín dụng để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài không được vượt quá 70% vốn đầu tư ra nước ngoài của khách hàng tại dự án. Trường hợp khách hàng vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng để thực hiện cùng một dự án đầu tư ra nước ngoài, tổng mức cam kết cho vay của các tổ chức tín dụng cũng không được vượt quá 70% vốn đầu tư ra nước ngoài của khách hàng tại dự án.

Về thời hạn cho vay, Thông tư quy định tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận thời hạn vay phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng, khả năng cung ứng vốn trung và dài hạn của tổ chức tín dụng, thời hạn đầu tư của dự án cũng như thời gian còn lại của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương theo quy định. Đối với đồng tiền cho vay, các bên được thỏa thuận đồng tiền cho vay phù hợp với quy định của pháp luật; đồng tiền trả nợ là đồng tiền cho vay, trường hợp trả nợ bằng đồng tiền khác thì thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Về bảo đảm tiền vay, việc áp dụng các biện pháp bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan. Đối với tài sản bảo đảm ở nước ngoài, các bên được thỏa thuận áp dụng biện pháp bảo đảm phù hợp với nguyên tắc lựa chọn pháp luật trong quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Để kiểm soát việc sử dụng vốn vay, Thông tư quy định tổ chức tín dụng có quyền và nghĩa vụ kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng; đồng thời có quyền yêu cầu khách hàng báo cáo kết quả hoạt động, việc sử dụng vốn vay và cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu chứng minh vốn vay được sử dụng đúng mục đích. Khách hàng có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết, hoàn trả nợ gốc, lãi và phí đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận, đồng thời thực hiện chế độ báo cáo và cung cấp thông tin theo yêu cầu của tổ chức tín dụng.

Thông tư số 32/2026/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 18/8/2026, đồng thời bãi bỏ Thông tư số 36/2018/TT-NHNN. Đối với các hợp đồng hoặc thỏa thuận cho vay được ký kết trước ngày Thông tư có hiệu lực, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện theo nội dung đã ký đến hết thời hạn của hợp đồng, thỏa thuận; trường hợp sửa đổi, bổ sung thì nội dung sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với quy định của Thông tư mới.