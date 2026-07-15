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Lãi suất ngân hàng 15/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

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Lãi suất ngân hàng 15/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 15/7 cho thấy, mức lãi suất cao nhất vẫn là 7,3%/năm, trong khi phần lớn ngân hàng tiếp tục duy trì lãi suất kỳ hạn 12 tháng trong khoảng 6,6-6,9%/năm.

6 ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên tại kỳ hạn 12 tháng

Theo khảo sát, ACB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 12 tháng với 7,3%/năm. Đồng thời, ngân hàng này cũng niêm yết 7,2%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,1%/năm ở kỳ hạn 6 tháng.

Xếp sau là Saigonbank với lãi suất 7,2%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7%/năm ở kỳ hạn 18 tháng.

Bac A Bank duy trì mức 7,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng sau đợt điều chỉnh gần đây. Ngân hàng này cũng áp dụng 7,05%/năm cho các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, trong khi kỳ hạn 18 tháng đạt 6,95%/năm.

Ba ngân hàng MBV, VCBNeo và VIB tiếp tục niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Riêng MBV và VCBNeo còn áp dụng mức 7%/năm đồng đều ở các kỳ hạn từ 6 tháng đến 18 tháng.

Như vậy, có 6 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn 12 tháng.

Nhóm lãi suất 6,9%/năm chiếm số lượng lớn

Ngay dưới nhóm dẫn đầu là LPBank, BVBank, OCB và PGBank với cùng mức 6,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong nhóm này, LPBank tiếp tục có mức lãi suất cao nhất ở kỳ hạn 18 tháng, đạt 6,95%/năm, trong khi PGBank duy trì 6,9%/năm ở cả kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng.

Big4 giữ nguyên mặt bằng 6,8%/năm

Nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục duy trì biểu lãi suất không đổi.

Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng cùng ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là 6,6%/năm; còn kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng đều ở mức 6,8%/năm.

MSB cũng tiếp tục áp dụng mức 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Phần lớn ngân hàng niêm yết dưới 6,8%/năm

Techcombank hiện niêm yết 6,75%/năm cho kỳ hạn 12 tháng; BaoViet Bank là 6,7%/năm; Nam A Bank và Sacombank cùng ở mức 6,6%/năm.

SHB áp dụng 6,5%/năm; NCB là 6,4%/năm; MB là 6,35%/năm; ABBank và TPBank cùng niêm yết 6,25%/năm.

Ở nhóm thấp hơn, Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng 6,1%/năm, trong khi VPBank giữ mức 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

PVcomBank hiện niêm yết 5,6%/năm; GPBank là 5,55%/năm; KienlongBank là 5,5%/năm.

Eximbank, HDBank và SeABank cùng áp dụng mức 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất trong khảo sát, với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Lưu ý: Bảng trên phản ánh lãi suất huy động trực tuyến niêm yết của các ngân hàng tại thời điểm khảo sát ngày 15/7/2026. Mức lãi suất áp dụng thực tế có thể khác tùy theo nhu cầu cân đối vốn của từng ngân hàng, từng chi nhánh, từng thời kỳ, đối tượng khách hàng và phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Lãi suất ngân hàng 14/7 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Mạnh Đức

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