Giá vàng miếng, vàng nhẫn tại SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI,... ngày 15/7

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Các doanh nghiệp tiếp tục giữ nguyên mức niêm yết sau khi đồng loạt điều chỉnh giảm trong phiên 14/7.

Ở phân khúc vàng miếng, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng niêm yết giá ở mức 144,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Phú Quý giao dịch ở mức 144 - 147,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 142,2 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên 14/7, giá vàng miếng đã giảm khoảng 900.000 đồng/lượng tại SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải, từ mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng xuống 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Đối với vàng nhẫn, sáng nay SJC tiếp tục niêm yết ở mức 143,5 - 147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 142,5 - 146,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải ở mức 142,5 - 146,6 triệu đồng/lượng. DOJI và Phú Quý cùng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143 - 146,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên trước, giá vàng nhẫn cũng đồng loạt đi xuống. SJC giảm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều; Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng giảm 500.000 đồng/lượng mỗi chiều. Bảo Tín Mạnh Hải giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi DOJI giữ nguyên giá mua vào nhưng giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng thế giới tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể chuyển sang lập trường bớt "diều hâu" hơn.

Tính đến hiện tại, giá vàng giao ngay đã tăng 1,6%, lên 4.063,78 USD/ounce.

Đồng USD giảm 0,6%, qua đó giúp vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với những người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, nhận định: "Giá vàng tăng mạnh sau báo cáo CPI thấp hơn đáng kể so với dự kiến. Lạm phát toàn phần giảm mạnh, trong khi đáng chú ý hơn là CPI lõi không tăng so với tháng trước, thay vì mức dự báo tăng 0,2%. Điều này có thể khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm mạnh, ít nhất tại các cuộc họp tháng 7 và tháng 9."

Lạm phát tiêu dùng của Mỹ trong tháng 6 hạ nhiệt mạnh hơn dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,5% trong 12 tháng tính đến hết tháng 6, giảm đáng kể so với mức tăng 4,2% trong tháng 5. Trong khi đó, CPI lõi không thay đổi so với tháng trước, sau khi tăng 0,2% vào tháng 5.