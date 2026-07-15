NHNN triển khai Kế hoạch hành động về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

Cụ thể, theo Quyết định số 1608/QĐ-NHNN ngày 10/7/2026 ban hành Kế hoạch hành động của NHNN triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế, các nhiệm vụ do NHNN chủ trì, Kế hoạch tập trung vào ba nhóm nội dung lớn gồm: hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; tăng cường thanh tra, giám sát và lưu trữ thông tin; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cơ chế chia sẻ dữ liệu phục vụ trao đổi thông tin.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trong nhóm nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, NHNN giao các đơn vị nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; sửa đổi Nghị định số 19/2023/NĐ-CP và Thông tư số 27/2025/TT-NHNN nhằm hoàn thiện quy định về lưu trữ, quản lý và cung cấp thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của tài khoản ngân hàng, bảo đảm phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu. Các nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026.

Song song với việc hoàn thiện pháp luật, NHNN cũng sẽ tổ chức các hội thảo, hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định mới; đồng thời đưa nội dung liên quan đến phòng, chống rửa tiền và trao đổi thông tin vì mục đích thuế vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ trong ngành.

Kế hoạch được xây dựng nhằm triển khai Quyết định số 948/QĐ-TTg ngày 27/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị thuộc NHNN trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế.

Về công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát, Kế hoạch giao các đơn vị thuộc NHNN xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo lộ trình; đồng thời bổ sung một số nội dung kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Kế hoạch hành động quốc gia, tổng hợp kết quả thực hiện để phục vụ công tác báo cáo và triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Kế hoạch giao xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ kết nối, chia sẻ với Hệ thống thông tin quản lý thuế; đồng thời thiết lập và vận hành cơ chế, cơ sở hạ tầng để chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Tài chính và NHNN. Theo Kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật được hoàn thành trước tháng 10/2026, còn việc thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu được triển khai trong quý IV/2026.

Bên cạnh các nhiệm vụ do NHNN chủ trì, Kế hoạch cũng giao các đơn vị thuộc NHNN phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong một số nhiệm vụ như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về cơ chế ủy quyền (nominee arrangement), sửa đổi quy định về đăng ký doanh nghiệp, tổng hợp, cung cấp thông tin theo định kỳ hoặc theo yêu cầu và triển khai các hoạt động trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế...

Để bảo đảm việc triển khai thống nhất, Quyết định yêu cầu các đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng tiến độ, định kỳ hoặc theo yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về NHNN để tổng hợp, báo cáo Thống đốc. Trường hợp việc triển khai không bảo đảm tiến độ hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc, đơn vị chủ trì phải kịp thời báo cáo, đề xuất biện pháp xử lý; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao.