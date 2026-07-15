Khi bảo mật cũng được cá nhân hoá trên MSB Digital Bank

Trên MSB Digital Bank (nền tảng số mới dành cho khách hàng cá nhân của MSB) ra mắt tính năng Security Hub (Tính năng bảo mật), cho phép khách hàng chủ động thiết lập các lớp bảo vệ theo từng nhu cầu giao dịch và từng loại tài sản.

Trong bối cảnh các giao dịch tài chính ngày càng dịch chuyển lên môi trường số, người dùng không chỉ kỳ vọng một ứng dụng ngân hàng nhanh và thuận tiện, mà còn cần khả năng kiểm soát tài sản trước những rủi ro ngày càng đa dạng. Từ thanh toán hóa đơn, quét mã QR mua sắm hằng ngày, chuyển khoản hay tất toán tiết kiệm trực tuyến, mỗi nhu cầu đều đòi hỏi mức độ bảo vệ khác nhau. Điều đó khiến bảo mật không còn là một cơ chế áp dụng đồng loạt, mà cần phù hợp với những yêu cầu mới.

Từ góc nhìn đó, MSB định hướng phát triển MSB Digital Bank theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm, trong đó bảo mật không còn là một thiết lập cố định mà có thể điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu của từng khách hàng. Nền tảng này được xây dựng trên Backbase – nền tảng ngân hàng số hiện đại được nhiều định chế tài chính lớn trên thế giới tin dùng – với năng lực xử lý hàng triệu giao dịch tần suất cao cùng lúc mà không xảy ra tình trạng gián đoạn hay nghẽn mạng vào giờ cao điểm, đảm bảo mọi giao dịch tài chính diễn ra liên tục, thông suốt cho khách hàng khi trải nghiệm dịch vụ.

Chủ động thiết lập bảo mật cùng Security Hub

Trên MSB Digital Bank, tính năng bảo mật – Security Hub đóng vai trò là nơi tập trung toàn bộ các thiết lập liên quan đến bảo mật tài khoản. Thay vì áp dụng một cơ chế xác thực cho mọi giao dịch, hệ thống cho phép người dùng chủ động lựa chọn và cấu hình các phương thức bảo mật phù hợp. Các phương thức xác thực cơ bản như mật khẩu, mã PIN, hoặc sinh trắc học thiết bị (FaceID, vân tay), kết hợp với lớp xác thực nâng cao bằng câu hỏi bảo mật được thiết kế để người dùng có thể linh hoạt sử dụng theo từng tình huống cụ thể.

Security Hub cho phép người dùng chủ động thiết lập và quản lý các phương thức bảo mật trên MSB Digital Bank.

Điểm đáng chú ý của nền tảng này nằm ở khả năng thiết lập bảo mật theo từng loại tài sản. Với các giao dịch nhỏ thường nhật, người dùng có thể ưu tiên các phương thức nhanh gọn như mã PIN hoặc sinh trắc học (Vân tay, FaceID).

Không dừng ở các lớp bảo mật mặc định đã được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn của hệ thống, với các giao dịch lớn, MSB Digital Bank còn trao cho người dùng quyền chủ động gia tăng một lớp xác thực tại từng thời điểm giao dịch với câu hỏi bảo mật. Thao tác này được thiết kế như một lựa chọn bổ sung, phù hợp với những giao dịch mà khách hàng muốn nâng mức độ bảo vệ lên cao hơn, đặc biệt khi chuyển một khoản tiền lớn hoặc thực hiện giao dịch với người thụ hưởng mới.

Cùng với đó, Dashboard (Biểu đồ đo lường) được thiết kế trực quan giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng bảo mật của tài khoản theo thời gian thực và điều chỉnh chỉ với vài thao tác chạm.

Chủ động nhận diện rủi ro trong từng giao dịch

Không chỉ cung cấp công cụ tự thiết lập cơ chế bảo mật, MSB Digital Bank còn hoạt động như một "trợ lý" giám sát rủi ro ngầm.

Cụ thể, trong trường hợp hệ thống phát hiện tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu bất thường hoặc nằm trong danh sách nghi ngờ gian lận, Fraud Warning (Cảnh báo giao dịch nghi ngờ gian lận) sẽ được hiển thị trực tiếp trên màn hình để khách hàng cân nhắc trước khi thực hiện giao dịch. Bên cạnh đó, chuyên mục Security Tips (Kiến thức bảo mật hữu ích) liên tục cập nhật các hình thức lừa đảo mới cùng những khuyến nghị thực tế, giúp người dùng luôn duy trì thế chủ động trên môi trường số.

Sự kết hợp giữa các lớp xác thực, cảnh báo sớm và cập nhật kiến thức được xem như lợi thế cạnh tranh của MSB trong chiến lược nâng cao trải nghiệm trên môi trường số, ở đó, bảo mật không chỉ là lớp phòng vệ được xây dựng bởi ngân hàng, mà là một hành trình để khách hàng trực tiếp tham gia quản lý và kiểm soát tài sản của mình.

An tâm giao dịch, rinh quà "khủng"

Khi rào cản về nỗi lo bảo mật được gỡ bỏ, mọi trải nghiệm trên nền tảng số mới này không chỉ an tâm mà còn mang lại đặc quyền vượt trội. Song song với việc phát triển hệ sinh thái trên MSB Digital Bank, MSB đang triển khai chương trình ưu đãi "Một chạm, vạn quà may" dành cho khách hàng trải nghiệm nền tảng số mới với 50.000 giải thưởng, tổng giá trị lên tới 13 tỷ đồng.

Theo đó, với mỗi giao dịch trên MSB Digital Bank như chuyển tiền, nhận tiền, thanh toán QR hay mở mới các sản phẩm tài chính..., khách hàng có cơ hội nhận quà tặng lên tới 3,5 triệu đồng hoặc e-voucher tài khoản số đẹp. Bên cạnh đó, mỗi lượt mở quà hàng ngày tương ứng với một mã dự thưởng để khách hàng tham gia vòng quay Mega cuối chương trình với giải thưởng hấp dẫn: 01 ô tô điện VinFast VF5 Plus, 02 xe máy điện VeroX và nhiều giải thưởng tiền mặt, voucher tài khoản số đẹp giá trị.

"Chúng tôi kỳ vọng mỗi khách hàng không chỉ giao dịch thuận tiện hơn trên MSB Digital Bank, mà còn có thể toàn quyền quyết định cách bảo vệ tài sản phù hợp với nhu cầu của mình. Khi người dùng làm chủ công nghệ, trải nghiệm ngân hàng số mới thực sự trọn vẹn và an tâm", đại diện MSB chia sẻ.